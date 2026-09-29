Ranking UCI: Así quedaron los colombianos luego del Mundial de Ciclismo

Ciclistas colombianos que estuvieron en la prueba élite del Mundial de Ciclismo de Canadá. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

La temporada del ciclismo está llegando a su final en este 2026. Con el cierre del Mundial de Ciclismo de Ruta, apenas restan unas cuantas clásicas para despedir el año de competencias. El estadounidense Brandon McNulty se quedó con la anhelada camiseta arcoíris.

Concluida la competencia orbital, el Ranking de la UCI no presentó mayores modificaciones en sus primeras posiciones; no obstante, los corredores colombianos si tuvieron varios movimientos en el escalafón.

Pese a no haber competido en el Mundial, el esloveno Tadej Pogacar conserva la primera posición del listado con 10.581,75 puntos; el belga Remco Evenepoel es segundo con 7.286,61 puntos; mientras que el mexicano Isaac Del Toro es tercero con 6.586,46 unidades.

Por su parte, McNulty, nuevo campeón del mundo, fue el corredor que más posiciones escaló en el Ranking, ascendiendo 37 casillas y ubicándose ahora en el puesto 29 de la clasificación.

¿Cómo van los colombianos en el Ranking UCI?

Egan Bernal, quien finalmente no pudo estar en la prueba élite del Mundial de Ciclismo de Ruta, se mantiene como el mejor colombiano del Ranking UCI, aunque continúa cediendo algunas posiciones.

El corredor del Ineos figura en la casilla 45 del escalafón, tras haber descendido tres posiciones. Por su parte, Santiago Buitrago vuelve a ser el corredor del país con mejores movimientos en el listado, ganando 3 casilla y ubicándose ahora en el puesto 59.

El tercer y último colombiano en el Top 100 del listado es Harold Tejada, quien se encuentra en el puesto 75, tras caer ocho posiciones respecto a la más reciente actualización del Ranking.

¿De qué puesto se encuentra Nairo Quintana?

De cara a su última carrera como profesional en el Giro de Emilia, Nairo Quintana se encuentra en el puesto 298 del Ranking de la UCI. El ciclista boyacense, que compitió por última vez con la Selección Colombia en el Mundial de Ciclismo, descendió dos posiciones en el listado.

Ranking UCI 2026

1) Tadej Pogacar (Eslovenia): 10581.75 Puntos

2) Remco Evenepoel (Bélgica): 10581.75

3) Isaac Del Toro (México): 6586.46

4) Paul Seixas (Francia): 5170.38

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45) Egan Bernal (Colombia): 1498.75

59) Santiago Buitrago (Colombia): 1288.29

75) Harold Tejada (Colombia): 1100

298) Nairo Quintana (Colombia): 336