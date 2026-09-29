Última semana de Nairo Quintana como profesional: Día, hora y lugar de su última carrera

Nairo Quintana en una de sus últimas carreras con el Movistar Team. (Photo by Silvia Colombo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Se acerca el final, Nairo Quintana se despide del ciclismo profesional este fin de semana. El boyacense, considerados por muchos el mejor corredor en la historia de este pais, pondrá punto final a una trayectoria de 17 años.

El adiós se hizo esperar en la medida de lo posible. Si bien se sabía que su despedida sería en este 2026, la última competencia de Nairo cambió en tres oportunidades, aunque esta ya sería la definitiva.

Inicialmente, el pensado de Quintana era decir adiós en la Vuelta a España; sin embargo, el Movistar Team decidió no citarlo para esta carrera, argumentando decisiones en pro de la competitividad del equipo.

Luego se llegó a creer que la despedida sería en el Mundial de Ciclismo, corrido el pasado fin de semana en Montreal, Canadá, y que a la postre fue su última carrera representando a la Selección Colombia.

Sin embargo, en la previa de esta carrera, el mismo Nairo le reveló a Caracol Radio que su equipo tenía otros planes y era que tuviera la oportunidad de vestir los colores del Movistar Team una última vez, esta vez en suelo italiano.

Competencia, día y hora de la última carrera de Nairo Quintana

Según se pudo conocer, el Giro de Emilia será la última carrera de Nairo Quintana como ciclista profesional. Dicha prueba se llevará a cabo este sábado 3 de octubre, con un recorrido de 197.9 kilómetros y dos premios de montaña, aunque varios pequeños ascensos antes de la línea de meta, esta última también en una pequeña cumbre. La carrera estará comenzando sobre las 3:50AM, hora colombiana.

En el amplio palmarés de Nairo se incluye, por supuesto, un título del Giro de Emilia, siendo uno de los tres corredores del país que ha sido campeón de la carrera. El boyacense ganó la prueba en el año 2012, siendo corredor del Movistar Team. Los otros pedalistas del país que alcanzaron el título fueron Carlos Betancur (2011) y Esteban Chaves (2016).