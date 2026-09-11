Fiesta del Libro de Medellín: invitados especiales, actividades e inscripciones

Colombia

Con el apoyo de 269 organizaciones, la Alcaldía de Medellín oficializó la programación de la edición 20 de la Fiesta del Libro y la Cultura, que se llevará a cabo del 11 al 20 de septiembre y será de entrada libre y que se realiza en el marco del reconocimiento otorgado por la Unesco a la ciudad, lo que la posiciona internacionalmente como Capital Mundial del Libro 2027.

Son dos décadas en la que la Fiesta del Libro de la capital antioqueña ha brindado espacios para recorres territorios, memorias y culturas por medio de los libros.

El Jardín Botánico, el Parque Explora y la zona norte acogerán las 3.600 actividades que la Fiesta del Libro trae para todos los amantes de la lectura: conversación con autores, presentación de libros, talleres, exposiciones, entre otros.

Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, destacó que el compromiso de la administración de Federico Gutiérrez es apostar por causas poderosas como esta.

“Aquí, la Fiesta del Libro, con sus 20 años, el otro año con la capitanía definida por Unesco y, de nuevo, sobre la decisión colectiva que tomó esta ciudad, de que creer en los libros, la lectura, el escrito y la pluralidad es una forma fundamental de trabajar por la cultura”, aseguró.

Corea del Sur y editorial Almadía, invitados especiales

El evento contará con dos grandes invitados especiales, Corea del Sur y la editorial Almadía, con la que se espera que se amplíe el diálogo cultural de los asistentes.

El país asiático llega con una delegación encabezada por Kerum Suk Gendry-Kim, reconocido historietista de la obra ‘Hierba’, una novela gráfica que fue traducida a más de 40 cuarenta idiomas.

También estarán presentes importantes autores como You-jeong Jeong, Un-su Kim, Geum-yi Lee, Jae-hoon Lee y Seolyeon Park; la ilustradora Hee Kyung Eun y el artista Guho Cho.

Durante el evento se distribuirán 40.000 ejemplares del Cuentico Amarillo #19 de la colección El Quijote de barriada, escrito por Gilmer Mesa e ilustrado por Laura Ospina, y 4.000 ejemplares de Chunhyangjeon, nueva traducción de una novela clásica de Corea del Sur.

De otro lado, la editorial Almadía aportará la experiencia en el arte literario con su editor, Guillermo Quijas, y una delegación integrada por autores mexicanos, la española Luna Miguel y la argentina Selva Almada.

Como representante de la literatura europea estará Mircea Cărtărescu, una de las principales figuras de la literatura europea contemporánea, quien además es candidato a Premio Nobel de Literatura.

Otras actividades

Durante la Fiesta del Libro se presentarán 366 novedades literarias, habrá una muestra comercial con 162 expositores: editoriales independientes y universitarias, distribuidores, librerías y otras iniciativas.

Inscripciones para la Fiesta del Libro

Las instituciones educativas de Medellín y demás municipios antioqueños podrán realizar sus inscripciones a través de la página jlv.fiestadellibroylacultura.com.