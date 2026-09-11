Horóscopo hoy 11 de septiembre del 2026 del profesor Salomón: Piscis deberá equilibrar el amor

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este viernes 11 de septiembre.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 11, además de recordarles que los nacidos en esta fecha son maestros, líderes y emprendedores, que saben servir y ayudar de manera desinteresada, a pesar de tener un temperamento fuerte tienen una gran sensibilidad.

El número de la suerte para los festejados será el 2734 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió mantener cerca una medalla de san Benito.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Azul y violeta.

Azul y violeta. Número del día: 2370.

2370. Recomendación: Hacer la liberación con San Benito para el nuevo ciclo que está comenzando.

Hacer la liberación con San Benito para el nuevo ciclo que está comenzando. Código sagrado para la protección: Repetir 45 veces, 2190 para la protección de envidias.

Repetir 45 veces, 2190 para la protección de envidias. Fruta: Mango.

Mango. Decreto del día: “Hoy recibo toda la protección y liberación en mi vida”.

“Hoy recibo toda la protección y liberación en mi vida”. Lectura recomendada: Salmo 33.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 11 septiembre:

Tauro

Hay que ponerle fuerza y valor a lo que se está haciendo. A veces las cosas no salen como se esperan, por eso es importante mantener la prudencia y la tranquilidad. De esta manera, llegarán bendiciones, estabilidad y progreso. Para quienes están por iniciar un emprendimiento, es momento de hacerlo, pues se atraviesa una etapa de cambios y nuevas oportunidades que será importante saber aprovechar.

Número: 7099.

Virgo

Llegan estabilidad y firmeza; las cosas estarán en orden y funcionarán de la mejor manera. Es importante revisar la parte emocional e identificar qué aspectos necesitan cambiarse, corregirse o fortalecerse. Además, podrían presentarse nuevas propuestas laborales que serán interesantes y muy beneficiosas.

Número: 3444.

Capricornio

Llegará un dinero que estaban esperando y que les traerá felicidad. También es importante prestar mayor atención a los hijos y hacerles sentir la importancia que tienen en su vida. En el ámbito laboral, aparecerán nuevas propuestas que traerán buenas perspectivas.

Número: 7779.

Cáncer

Hay que seguir adelante con los proyectos y tomar las cosas con calma. Poco a poco, todo se irá dando, y la paciencia será la clave para conquistar lo que se quiere. Un ángel de activación los estará acompañando y ayudando a cumplir las metas que se hayan propuesto. En la familia, habrá motivos de celebración o una mejora muy especial.

Número: 1578.

Escorpio

No hay que desesperarse, sino tomarse las cosas con calma. Hay situaciones importantes que están por darse, por lo que será fundamental mantener la tranquilidad y evitar la angustia y el desespero. También hay que tener cuidado con lo que se dice, pues las palabras pueden influir en lo que se atrae; por eso, es importante bendecir todo lo que hay alrededor.

Número: 7614.

Piscis

En el amor es necesario revisar algunas situaciones y buscar un mayor equilibrio. Para quienes desean cambiar de casa, se presenta una oportunidad favorable y podrán lograrlo con buenos resultados.

Número: 4058.

Géminis

Todo lo relacionado con el dinero estará bien encaminado, pero será importante mantener la discreción para evitar envidias alrededor. Algunos estarán realizando un viaje que tendrá buenos resultados y traerá alegría. Además, el ángel de la abundancia y la protección estará acompañándolos.

Número: 8015.

Libra

La abundancia y la prosperidad estarán de su lado, y llegará a su vida una gran estabilidad acompañada de bendiciones. Es momento de recibir las cosas buenas y también de dar, pues todo estará a su favor. Sin embargo, hay que tener cuidado con el manejo del dinero para poder disfrutar plenamente de las bendiciones económicas. En el amor, será importante mantener la estabilidad y fortalecer la relación.

Número: 3107.

Acuario

Los negocios y emprendimientos estarán rodeados de bendiciones y tendrán buenas perspectivas. También surgirá una oportunidad de viaje que traerá resultados positivos. Además, podrán concretarse firmas de documentos que estaban pendientes y que finalmente saldrán bien.

Número: 6068.

Aries

Hay que tener cuidado con las envidias y los bloqueos de las personas que están alrededor. Para evitar caer en trampas, lo mejor será mantener la discreción. Aunque algunas personas intenten enfrentarlos o ponerles obstáculos, la rueda de la fortuna estará de su lado. Se recomienda usar la medalla de San Benito.

Número: 6519.

Leo

Les llegará un dinero importante que estaban esperando que les devolvieran, y esto traerá mucho éxito. También recibirán una invitación que podrán disfrutar y que tendrá buenos resultados. En cuanto a la salud, es importante tener cuidado con la piel y la espalda.

Número: 7608.

Sagitario

Todo lo que hagan estará a su favor, por lo que será importante aprovechar las oportunidades que se presenten. La parte financiera estará en ascenso y llegarán buenas posibilidades. Además, habrá una mejoría especial en el ámbito laboral.

Número: 0035.

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