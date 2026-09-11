Así es Fantástica: 13 años construyendo la historia de la publicidad independiente en Latinoamérica

Colombia

Con su más reciente título como Agencia Independiente del Año en los Effie Awards Colombia 2026, Fantástica no solo suma un premio más a su vitrina, sino que, además, confirma una trayectoria de más de una década que la ha convertido en la referencia obligada de la publicidad independiente en el país.

De seis personas a un ecosistema regional

Fantástica nació en 2013 con apenas seis personas y un objetivo claro: demostrar que Colombia podía tener una identidad publicitaria propia, sin depender de las estructuras de las grandes redes multinacionales.

Bajo el liderazgo de Daniel Bermúdez y Daniel Osorio, la agencia arrancó operaciones manejando marcas como Philip Morris, SABMiller y Virgin Mobile, y en poco más de un año ya había cuadruplicado su equipo.

Ese primer impulso marcó el estilo que la agencia mantiene hasta hoy: menos burocracia, más criterio, y una relación directa entre quienes piensan la estrategia y quienes la ejecutan.

Una década de crecimiento sostenido

Desde entonces, Fantástica ha construido su reputación sobre resultados medibles más que sobre premios por sí solos, aunque estos no le han faltado:

En 2021 se consolida como la agencia más premiada en los Effie Awards Ecuador, con el Gran Effie incluido, y es reconocida por FIAP como la segunda mejor agencia independiente de Iberoamérica.

Luego, en 2022, escala al puesto 11 entre las agencias más efectivas del mundo según el Effie Index, con campañas como ‘Una Whopper vs. una almojábana’ para Burger King.

Después, en 2024, gana el Gran Effie Colombia junto con Wood & Trees, es nombrada Agencia Independiente del Año por primera vez, y cierra el año como ‘Effective Agency of the Year’ en el ranking TopFICE.

En 2025 repite el Gran Effie Colombia, esta vez con el caso de Aguardiente Mil Demonios, el primer aguardiente premium desarrollado desde una agencia de publicidad, y se posiciona como la quinta agencia más efectiva de América Latina según el Effie Index.

Ahora, en 2026, expande su operación a México bajo la marca Grupo Fantástica, integrando un ecosistema de unidades especializadas (Bombástica, Panorama, Contra, Honesta) y consolidando un equipo de 90 personas entre México y Colombia, y vuelve a ser coronada Agencia Independiente del Año en Colombia, esta vez con 3 Effies de Oro y 3 de Plata por su trabajo para Jabón Rey y Lenovo.

La filosofía detrás del crecimiento

Para sus fundadores, el crecimiento nunca ha sido un fin en sí mismo, sino la consecuencia de mantenerse fieles a una manera de trabajar.

“Llevamos años construyendo esto campaña a campaña, sin atajos. Hoy somos 90 personas entre México y Colombia, y eso no cambia la esencia: seguimos siendo una agencia latina, que piensa en latino y que entiende que la creatividad de la región puede competir de tú a tú con cualquier mercado del mundo. Ser Agencia Independiente del Año otra vez confirma que el camino que elegimos desde el principio, creatividad con propósito de negocio, sigue siendo el correcto”, afirmó Daniel Bermúdez, vicepresidente creativo y cofundador de Fantástica.

Esa misma convicción es la que llevó a la agencia a diversificarse más allá de la publicidad tradicional, creando unidades propias de BTL, branding y experiencia de marca, y la que hoy sostiene su expansión regional hacia México, Ecuador y Perú, siempre desde una mirada profundamente latina de la creatividad y el negocio.

Un modelo que ya es referencia

Trece años después de su fundación, Fantástica ha dejado de ser una alternativa frente a las grandes redes para convertirse en un modelo que otras agencias independientes buscan replicar: creatividad con rigor estratégico, estructuras ágiles y una obsesión constante por traducir ideas en resultados de negocio.

Con cada edición de los Effie, la agencia no solo reafirma su título de la indie más efectiva de Colombia, sino que consolida una tesis que ha defendido desde el primer día: el tamaño de una agencia no determina el tamaño de sus resultados.