Diplomática israelí lanza advertencia a España: no trabajar en la defensa de Israel tiene un precio

Dana Elrich rechazó la sugerencia del gobierno español que vincula a Israel con la crisis migratoria registrada en Ceuta. (Foto: Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

La encargada de negocios israelí en España, Dana Elrich, desligó a Israel de un posible vínculo con la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma española de Ceuta a finales de julio y advirtió al Gobierno español de que no trabajar en favor de la defensa de Israel “tiene también un precio sobre los ciudadanos españoles”.

En su intervención en el Foro Nueva Economía en Madrid, la máxima diplomática israelí en el país se refirió, ante preguntas de los periodistas, a la alianza de su país con Marruecos y a la necesidad de “colaborar contra amenazas conjuntas” con sus aliados.

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En ese contexto, admitió que las relaciones entre Israel y el Gobierno central de España atraviesan “un momento crítico” y subrayó: “No trabajar con Israel sobre nuestra defensa tiene también el precio sobre los ciudadanos españoles”.

“Quizás estamos ahora en un momento crítico con el Gobierno central en España, pero eso no significa que España como país no sea un socio. Podemos hacer más, porque hemos visto que en las decisiones de este Gobierno a veces pone de lado la seguridad de los españoles”, subrayó la diplomática.

A pesar de la alianza de Israel con Marruecos y las malas relaciones con el Gobierno español que preside Pedro Sánchez, la encargada aseguró que “ser aliado” de uno “no significa que nos olvidamos de otros aliados”.

Desvinculación con Ceuta

Elrich aseguró que le sorprendió que el Gobierno español “sin información, sin informes y con una desinformación que repite una mentira” vinculara a Israel con esa entrada masiva.

“Que se hable de Israel en ese contexto, en vez de hablar de la seguridad de Ceuta, mientras estamos en una emergencia nacional en España, todavía me sorprende”, dijo Elrich.

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Preguntada sobre cómo podría mejorar la relación con España, alegó: “Para nosotros, para volver a una normalidad con el Gobierno actual, se necesita un cambio de relato de política de declaraciones”, pidiendo una condena mayor contra el terrorismo tanto de Hamás, como de Irán e Hizbulá.

En marzo, el Gobierno español cesó a su embajadora en Israel para dejar la representación diplomática “al mismo nivel” que la que tiene Israel en España.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu retiró a su embajadora en España, entonces Rodica Radian-Gordon, en mayo de 2024, después de que Sánchez anunciara que reconocería el Estado de Palestina.