Ceuta pide ayuda a la UE para garantizar su integridad territorial

El presidente del enclave español norafricano de Ceuta pidió este martes en Bruselas ayuda a la Unión Europea para garantizar la “integridad territorial”, tras la llegada masiva de 70.000 migrantes procedentes de Marruecos en julio. Un mes después de lo que Juan Jesús Vivas calificó de “invasión”, la situación sigue tensa.

Ceuta “es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar”, dijo, y añadió que pedirá una presencia permanente de Europa a través de la agencia Frontex, que asegura la vigilancia de las fronteras exteriores del bloque.

Lo dijo antes de reunirse con dos comisarios europeos, el encargado de temas migratorios, Magnus Brunner, y la del Mediterráneo, Dubravka Suica, quienes también mantendrán un encuentro con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, indicó el martes un portavoz de la Comisión.

Vivas acusó a Marruecos de estar detrás de la entrada masiva de personas “por acción o por omisión”. “¿Usted cree que se pueden movilizar 80.000 personas, 90.000 personas, 100.000 personas, sin que Marruecos y las autoridades marroquíes se enteren?”, se preguntó.

“Creemos que tiene que tener una respuesta contundente por parte de Europa, diciéndole a Marruecos que si queremos una política de cooperación fructífera y beneficiosa, tenemos que partir del respeto”, añadió.

“Y el respeto empieza por respetar nuestras fronteras, por respetar nuestra integridad territorial”, insistió el dirigente.

El lunes, un tribunal español abrió una investigación ante evidencias de que hubo una “indudable gestión favorecedora” desde Marruecos y “permisividad” de sus fuerzas de seguridad.

Un informe policial indica que la irrupción de más de 70.000 personas no obedeció a “actuaciones de naturaleza incidental, ocasional o espontánea”.

Pese a ello, el Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez ha insistido en que no hay “evidencias sólidas” de que Marruecos instigara la entrada masiva de migrantes en Ceuta, un territorio sobre el que el reino alauita reclama su soberanía, y que cuenta con algo más de 80.000 habitantes.

Vivas reclama asimismo a Bruselas una ayuda financiera para que esos migrantes regresen a sus países y reforzar las infraestructuras del enclave. En las horas siguientes a la entrada masiva, la mayor parte de los migrantes volvieron a Marruecos, pero miles de ellos se quedaron, lo que ha derivado en brotes de violencia y protestas multitudinarias de la población ceutí.