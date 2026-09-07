La historia de uno de los menores de edad migrantes en Ceuta que no quiere regresar a Marruecos

Luego que, entre el pasado 30 y 31 de julio de 2026, se desatara una entrada masiva de casi 72.000 ciudadanos marroquíes a Ceuta, en España, creando una gran crisis migratoria, hoy Caracol Radio se encuentra en ese lugar fronterizo contando las historias de las personas que se encuentran allí.

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¿Qué pasa con los colegios actualmente?

Sobre los colegios en esta zona, hoy están operando, a esta hora están en clase. Los niños entraron normalmente a clase hoy, eso sí, con un acompañamiento de los padres y con vigilancia especial de la policía que está postada en la puerta de los colegios.

Caracol Radio habló con uno de los menores de edad que atravesó la frontera y que no podrá asistir al colegio, se llama Said, él tiene 16 años y está frente al puerto de Ceuta, esperando que algo pase, como es menor de edad le ha pasado que en varias ocasiones se lo han querido llevar a los centros destinados para migrantes.

¿Por qué no quiere regresar a Marruecos?

En Marruecos no encuentra trabajo, su mamá está enferma, no tiene padre y llegó a España buscando un trabajo, considera que allí si podrá conseguir un trabajo.

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¿Cómo se enteró?

Llegó por redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram, donde se hizo la convocatoria.

¿Por qué no venir al centro para jóvenes migrantes?

Indicó que los vigilantes lo golpean, no le dan comida, tiene marcas en sus piernas de los golpes que ha recibido, por eso se salió de los centros para jóvenes migrantes.

El joven se encuentra escondiéndose para que la Policía no lo encuentre y lo lleve a los lugares donde se están ubicando a los migrantes de forma irregularidad, en ese lugar hay robos de celulares y de dinero.

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