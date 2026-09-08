La grave crisis de la educación en Ceuta: De 200 estudiantes solo 30 están estudiando

Este 08 de septiembre Ceuta, España comenzó el regreso a los colegios en medio de un clima de máxima tensión, incertidumbre y un fuerte despliegue de seguridad. Este reinicio escolar se ha visto afectado por la grave crisis fronteriza y migratoria que hay en la ciudad autónoma desde hace más de un mes.

¿Cuál es la realidad en los colegios?

Caracol Radio habló con la profesora Rocío, docente de una de las 35 instituciones educativas en Ceuta.

“Hemos entrado con poca normalidad, no hemos vuelto a la normalidad, hemos vuelto con incertidumbre, que no sabíamos si iban a venir niños al centro, cómo se iba a desarrollar. Han venido niños, pero muy pocos, unos 30 más o menos. Esperemos que a lo largo de la semana se vayan animando y se vayan incorporando nuestros niños al centro. Sí que es verdad que nos preocupa sobre todo la seguridad”.

La profesora aseguró que aproximadamente unos 30 niños de 200 deberían haber entrado a estudiar, pero muchos de ellos no lo hacen por temas de seguridad.

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Seguridad:

En Ceuta se ha pedido tener una especie de escoltas o de seguridad para los niños, la profesora aseguró que “en realidad la seguridad está para prevenir, no lo veo realmente mal. La prevención siempre será positiva, sí que es verdad que para los niños es algo atípico tener seguridad en el colegio y en la entrada, pero es una medida para resguardar nuestro colegio”.

Llamado al gobierno:

“El gobierno local para mí tiene todo mi apoyo y sobre todo, ya no solo como directora, sino también como ciudadana. Yo creo que el gobierno local se ha preocupado muchísimo por la situación que estamos viviendo y reivindicar al gobierno de la nación que, por favor, nosotros necesitamos volver a la normalidad”.

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