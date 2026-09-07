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07 sep 2026 Actualizado 19:05

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“Vivimos algo humillante, no nos tratan como personas”: migrante en Ceuta, España

Aseguró que al salir de sus países en África buscan una mejor calidad de vida, pero al llegar a Ceuta la realidad es similar.

Migrantes acampando en playas de Ceuta, España. (Photo By Marcos Moreno/Europa Press via Getty Images)

Migrantes acampando en playas de Ceuta, España. (Photo By Marcos Moreno/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

Migrantes acampando en playas de Ceuta, España. (Photo By Marcos Moreno/Europa Press via Getty Images)
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6AM W viajó hasta Ceuta, España, donde conversó con el migrante Abdel Karim, quien contó el padecimiento que viven las personas que llegan hasta ese lugar a la espera de que las autoridades ibéricas les definan su futuro.

Vea aquí: Gobierno español es traidor, no defienden la patria y dejan entrar invasores: Habitante de Ceuta

“Vinimos aquí porque queríamos cambiar nuestras vidas, por eso queremos quedarnos”, mencionó.

Aseguró que en los países de África de donde vienen no pueden tener una vida de calidad, pues son dictaduras. Sin embargo, mencionó que al llegar a Ceuta son tratados de la misma manera.

“Vivimos algo humillante, no nos tratan como personas”, sostuvo.

Contó que intentó ingresar al Mercadona y lo primero que pidieron fue el pasaporte, algo que no tenía. De esta manera, mencionó que hay asociaciones gubernamentales que los visitan y les dicen que los ayudarán, pero finalmente termina en un “bla bla bla”.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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