“Vivimos algo humillante, no nos tratan como personas”: migrante en Ceuta, España

6AM W viajó hasta Ceuta, España, donde conversó con el migrante Abdel Karim, quien contó el padecimiento que viven las personas que llegan hasta ese lugar a la espera de que las autoridades ibéricas les definan su futuro.

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“Vinimos aquí porque queríamos cambiar nuestras vidas, por eso queremos quedarnos”, mencionó.

Aseguró que en los países de África de donde vienen no pueden tener una vida de calidad, pues son dictaduras. Sin embargo, mencionó que al llegar a Ceuta son tratados de la misma manera.

“Vivimos algo humillante, no nos tratan como personas”, sostuvo.

Contó que intentó ingresar al Mercadona y lo primero que pidieron fue el pasaporte, algo que no tenía. De esta manera, mencionó que hay asociaciones gubernamentales que los visitan y les dicen que los ayudarán, pero finalmente termina en un “bla bla bla”.

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