Así quedará la nueva cúpula de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI

Caracol Radio conoció en primicia cómo quedará conformada la nueva cúpula de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con varios oficiales retirados de la Fuerza Pública en cargos estratégicos.

Como ya lo había anticipado este medio, el nuevo director general de la DNI será el general retirado Jorge Andrés Zuluaga López, quien, según conoció Caracol Radio, fue propuesto para el cargo por el general retirado y excomandante del Ejército Eduardo Enrique Zapateiro.

La estructura de la entidad quedará conformada además por:

Carlos Arturo Narváez Martínez , coronel (r) de la Policía Nacional, como asesor de la Dirección.

, coronel (r) de la Policía Nacional, como asesor de la Dirección. Laura Melisa Ceballos Delgado , como directora de Gestión Institucional.

, como directora de Gestión Institucional. Jesús Eduardo Cruz Silva , coronel (r) de la Policía, como director de Contrainteligencia.

, coronel (r) de la Policía, como director de Contrainteligencia. Giovanni Antonio Madariaga Pérez , coronel (r) de la Policía, como director de Inteligencia.

, coronel (r) de la Policía, como director de Inteligencia. Hernando Antonio Vallejo Valencia , coronel (r) de la Policía, como subdirector de Operaciones.

, coronel (r) de la Policía, como subdirector de Operaciones. Jorge Ignacio Calixto Guauque, coronel (r) del Ejército, como subdirector de Análisis.

De esta manera, la DNI tendrá una nueva estructura directiva con presencia mayoritaria de oficiales retirados de la Policía y el Ejército en sus principales áreas de inteligencia, contrainteligencia, operaciones y análisis.

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