Más de 120 días con cortes de energía denuncian habitantes de Santa Rosa del Sur, Bolívar

Hombres en completa oscuridad sosteniendo una vela para investigar la caja de fusibles de una casa durante un apagón. / Evgen_Prozhyrko

Más de cuatro meses llevan los habitantes de Santa Rosa del Sur, Bolívar, enfrentando interrupciones intermitentes en el servicio de energía eléctrica. La situación, según denuncian los usuarios, se ha agravado en los últimos días, con cortes que pueden extenderse hasta por 60 horas.

A la falta de continuidad del servicio se suma otra de las principales quejas de la comunidad: aseguran que, pese a los prolongados cortes, continúan recibiendo facturas a tarifa plena y, en algunos casos, con cobros que califican de excesivos.

Ante esta situación, el representante a la Cámara Daniel Briceño aseguró que adelanta gestiones para buscar una solución a la crisis que también afecta al municipio de Simití.

“Es muy preocupante la situación en la prestación de servicios de energía de los habitantes de Simití y de Santa Rosa del Sur”, señaló el congresista, quien afirmó que los usuarios han enfrentado cortes de entre 17 y 18 horas sin una respuesta definitiva.

Briceño aseguró que se ha puesto como intermediario entre EPM, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, para buscar una salida a la problemática.

El representante hizo además un llamado para que EPM evalúe entregar la prestación del servicio a ESSA, la empresa de energía de Santander, al considerar que esta compañía cuenta con infraestructura y capacidad logística para atender la zona.

“El llamado es a EPM a que le entregue la prestación de servicios de energía a la empresa de energía de Santander, quien tiene la posibilidad, pero además la infraestructura y logística, para darle una buena prestación de servicios de energía a los habitantes”, afirmó.

El congresista también pidió al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Bolívar y a la Alcaldía de Medellín avanzar en un acuerdo que permita resolver de manera pronta las dificultades que enfrentan los habitantes.

“Hemos intermediado, hay algunos avances, pero necesitamos que eso se solucione de forma pronta”, manifestó Briceño.

Los habitantes, por su parte, piden una solución de fondo y reclaman la intervención del Gobierno Nacional. Linda Barbosa, una de las voceras de la comunidad, solicitó al presidente Abelardo de la Espriella que incluya a Santa Rosa del Sur y Simití en el anunciado Plan de Energía Ya, con el propósito de enfrentar la crisis del servicio, especialmente ante las altas temperaturas.

¿Qué responde Afinia?

Frente a la situación, Afinia, filial del Grupo EPM, aseguró que viene adelantando diferentes acciones técnicas para atender las fallas que se han presentado en la zona.

“Afinia reitera su disposición de continuar trabajando en el mejoramiento de la prestación del servicio de energía eléctrica en los municipios de Santa Rosa del Sur y Simití”, señaló la empresa en un comunicado.

La compañía explicó que actualmente trabaja sobre la Línea 582, infraestructura de su propiedad que suministra energía a ambos municipios, y que mantiene coordinación con ESSA, empresa de energía de Santander, que adelanta trabajos de mantenimiento en la Línea 449, infraestructura que alimenta la Línea 582.

La empresa también señaló que “los actos vandálicos registrados han dificultado el desarrollo de algunas actividades de reparación y atención de las incidencias”, lo que, según Afinia, ha generado mayores dificultades para normalizar el servicio.

A esto se suma, de acuerdo con la compañía, el incremento en la demanda de energía debido a la actual ola de calor, particularmente por el mayor uso de equipos de climatización.

Afinia reconoció finalmente que las interrupciones están generando dificultades para las familias, el comercio, los sectores productivos y las instituciones de ambos municipios, y aseguró que continuará trabajando en las acciones contempladas en su plan de mejora.