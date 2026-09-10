Turista denunció presunto paseo millonario en Santa Marta; Policía dice que no hay denuncia formal

La Policía Metropolitana de Santa Marta verifica el caso y señala que no existe una denuncia formal ante las autoridades. Foto: Redes Beto Saza / Policía Metropolitana

Un ciudadano identificado en redes sociales como Beto Saza aseguró haber sido víctima de un presunto paseo millonario, hurto y secuestro durante su visita a Santa Marta. Según su relato, los hechos habrían ocurrido luego de solicitar un servicio de transporte por aplicación.

“El señor se comenzó a desviar. Cuando yo le pregunté, me dijo que le había tocado otra ruta”, relató el ciudadano, quien aseguró que posteriormente el conductor lo habría llevado hasta una zona de cerros, donde, según su versión, lo esperaban otras dos personas.

¿Qué denunció el turista?

Beto Saza afirmó que fue amenazado con un arma de fuego y permaneció retenido durante varias horas. “Esos dos otros me pusieron el arma acá, que si hablaba me iban a matar”, aseguró en el video difundido a través de redes sociales.

El ciudadano también sostuvo que los presuntos delincuentes utilizaron su reconocimiento facial para acceder a sus cuentas bancarias y retirar dinero.

“Todo me lo sacaron por medio de Face ID, yo estaba amarrado, llegué ahí casi tres horas”, manifestó.

Además, aseguró que le fueron hurtados objetos personales, entre ellos tarjetas, una pulsera y equipos que utiliza para producir contenido audiovisual.

Saza, quien dijo ser oriundo de Murillo, Tolima, y vivir en Bogotá, manifestó su preocupación por la seguridad de los turistas que llegan a Santa Marta.

“Necesitamos seguridad, no la hay. Los delincuentes se la pasan por la faja”, expresó en su mensaje.

Esto respondió la Policía

Frente al video que circula en redes sociales, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jeyson Haird López, informó que se dispuso un grupo especial para establecer qué ocurrió.

El oficial señaló que, hasta el momento, no existe un reporte del caso ante la Policía ni una denuncia registrada en la Fiscalía General de la Nación.

“No tenemos reporte alguno sobre ello, tampoco reposa una denuncia en la Fiscalía General de la Nación”, explicó el coronel López.

La institución indicó que busca establecer contacto con el ciudadano y lo invitó a acercarse a una instalación policial o a la Fiscalía para formalizar la denuncia y permitir el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Mientras se verifica lo ocurrido, las autoridades buscan establecer las circunstancias del presunto hurto y determinar si existen elementos que permitan identificar y ubicar a los responsables