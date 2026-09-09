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09 sep 2026 Actualizado 16:13

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Caribe debe tener tratamiento especial en tarifas de energía, no un aumento: alcalde de Santa Marta

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El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, estuvo en 6AMW de Caracol Radio y se refirió al anuncio de la ministra de Minas, María Nohemi Arboleta, sobre un posible aumento en las tarifas de energía por la menor disponibilidad de recursos para atender la demanda.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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