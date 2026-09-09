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Caribe debe tener tratamiento especial en tarifas de energía, no un aumento: alcalde de Santa Marta

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, estuvo en 6AMW de Caracol Radio y se refirió al anuncio de la ministra de Minas, María Nohemi Arboleta, sobre un posible aumento en las tarifas de energía por la menor disponibilidad de recursos para atender la demanda.

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