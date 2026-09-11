Barranquilla inicia vacunación contra el dengue para niños de 9 años

La vacuna contra el dengue está disponible de manera gratuita para niños de 9 años en Neiva, Palermo y Rivera. Foto: suministrada.

Barranquilla inició la vacunación contra el dengue dirigida a niños y niñas de 9 años, con la aplicación gratuita del biológico Qdenga (TAK-003) en fla red pública de salude, IPS vacunadoras y EPS.

Ante las inquietudes de algunos padres de familia sobre la seguridad y posibles efectos de la vacuna, especialistas explican que se trata de una herramienta de protección que contribuye a disminuir las complicaciones asociadas al virus.

Vacuna no evita el contagio, pero mejora el pronóstico

El pediatra Gustavo Romero, presidente de la Sociedad de Pediatría del Atlántico, señaló que aunque la vacuna no elimina completamente la posibilidad de adquirir dengue, sí ayuda a reducir el riesgo de presentar formas graves de la enfermedad en los menores.

“Es un llamado al despertar de conciencia por la comunidad y en especial los padres de familia. Se toman medidas preventivas en el sentido de no tener las aguas guardadas, evitar la afluencia de mosquitos, etc. Pero también se ha dado la oportunidad desde el punto de vista de la inmunización, que si bien es cierto no evita la enfermedad, mejora todas las condiciones desde el punto de vista del pronóstico. Eso quiere decir, padre de familia, que si tú vacunas a tu hijo vas a tener la oportunidad cumpliendo las dosis indicadas por el gobierno nacional y las disposiciones vigentes científicas de que tu hijo no vaya a tener complicaciones, o sea, no vaya a tener un cuadro tórpido que puede llevar hasta la muerte”, explicó Romero.

El especialista hizo un llamado a los padres de familia para seguir las recomendaciones médicas y completar el esquema de vacunación, que contempla dos dosis con una segunda aplicación tres meses después de la primera.