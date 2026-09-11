Cifras & Conceptos 2026: Caracol Radio, cadena radial #1 donde se informan los líderes de opinión

César Caballero, gerente de Cifras & Conceptos, presentó en 6AM W con Julio Sánchez Cristo los resultados del nuevo Panel de Opinión, realizado entre el 1 de junio y el 12 de agosto de 2026.

En este estudio se consultó a líderes de opinión en Colombia, logrando la participación de 1.424 personas en ámbitos como el Congreso, concejos, academia, juntas directivas de cámaras de comercio y medios de comunicación.

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El estudio reveló que Caracol Radio se consolida como la cadena radial más consultada por los líderes de opinión en Colombia, con un 37 % de las menciones.

La influencia de Caracol Radio no se limita únicamente a su señal general, sino que también se extiende a sus programas de opinión y debate. La Luciérnaga con Gabriel Delascasas obtuvo un 4% de las preferencias, mientras que Hora 20 con Diana Calderón registró un 3%.

En el ranking de radio le siguen Blu Radio con un 27 % y la FM con un 18 %.

Emisoras y programas de radio más consultados

Caracol Radio: 37%

Blu Radio: 27%

La Fm: 18%

La Luciérnaga - Caracol Radio: 4%

Hora 20 Caracol Radio: 3%

Radio Nacional De Colombia 3%

Javeriana - Primera Página: 1%

Radio Unal: 1%

Radio Universidad de Manizales: 1%

Emisora del Atlántico: 1%

Olímpica Stereo: 1%

Otros: 4%

Otros medios de comunicación

Medios impresos más consultados

El análisis de los medios impresos reveló que el periódico El Tiempo lidera la consulta con un 30 % de las menciones, seguido por El Espectador con un 24 % y, en tercer lugar, SEMANA con un 13 %.

El Tiempo 30%

El Espectador 24%

Semana 13%

La República 6%

El Colombiano 6%

Televisión

Caracol Noticias: 36%

Noticias RCN: 18%

Noticias: 18%

RTVC: 7%

Red Más Noticias: 6%

Columnistas más leídos del país

Daniel Coronell: 20%

Rodrigo Uprimny: 6%

Ana Bejarano: 4%

María Isabel Rueda: 4%

Mauricio Vargas: 3

Escuche EN VIVO Caracol Radio: