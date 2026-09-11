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11 sep 2026 Actualizado 16:18

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Cifras & Conceptos 2026: Caracol Radio, cadena radial #1 donde se informan los líderes de opinión

Caracol Radio se consolida como la emisora preferida por los líderes de opinión en Colombia

César Caballero, gerente de la firma encuestadora Cifras & Conceptos,

César Caballero, gerente de la firma encuestadora Cifras & Conceptos,

César Caballero, gerente de la firma encuestadora Cifras & Conceptos,
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César Caballero, gerente de Cifras & Conceptos, presentó en 6AM W con Julio Sánchez Cristo los resultados del nuevo Panel de Opinión, realizado entre el 1 de junio y el 12 de agosto de 2026.

En este estudio se consultó a líderes de opinión en Colombia, logrando la participación de 1.424 personas en ámbitos como el Congreso, concejos, academia, juntas directivas de cámaras de comercio y medios de comunicación.

Lea también: Cifras & Conceptos 2026: gobernabilidad, educación, medios y líderes de opinión en Colombia

El estudio reveló que Caracol Radio se consolida como la cadena radial más consultada por los líderes de opinión en Colombia, con un 37 % de las menciones.

La influencia de Caracol Radio no se limita únicamente a su señal general, sino que también se extiende a sus programas de opinión y debate. La Luciérnaga con Gabriel Delascasas obtuvo un 4% de las preferencias, mientras que Hora 20 con Diana Calderón registró un 3%.

En el ranking de radio le siguen Blu Radio con un 27 % y la FM con un 18 %.

Emisoras y programas de radio más consultados

  • Caracol Radio: 37%
  • Blu Radio: 27%
  • La Fm: 18%
  • La Luciérnaga - Caracol Radio: 4%
  • Hora 20 Caracol Radio: 3%
  • Radio Nacional De Colombia 3%
  • Javeriana - Primera Página: 1%
  • Radio Unal: 1%
  • Radio Universidad de Manizales: 1%
  • Emisora del Atlántico: 1%
  • Olímpica Stereo: 1%
  • Otros: 4%

Otros medios de comunicación

Medios impresos más consultados

El análisis de los medios impresos reveló que el periódico El Tiempo lidera la consulta con un 30 % de las menciones, seguido por El Espectador con un 24 % y, en tercer lugar, SEMANA con un 13 %.

  • El Tiempo 30%
  • El Espectador 24%
  • Semana 13%
  • La República 6%
  • El Colombiano 6%

Televisión

  • Caracol Noticias: 36%
  • Noticias RCN: 18%
  • Noticias: 18%
  • RTVC: 7%
  • Red Más Noticias: 6%

Columnistas más leídos del país

  • Daniel Coronell: 20%
  • Rodrigo Uprimny: 6%
  • Ana Bejarano: 4%
  • María Isabel Rueda: 4%
  • Mauricio Vargas: 3

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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