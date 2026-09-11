Cifras & Conceptos 2026: Caracol Radio, cadena radial #1 donde se informan los líderes de opinión
Caracol Radio se consolida como la emisora preferida por los líderes de opinión en Colombia
César Caballero, gerente de Cifras & Conceptos, presentó en 6AM W con Julio Sánchez Cristo los resultados del nuevo Panel de Opinión, realizado entre el 1 de junio y el 12 de agosto de 2026.
En este estudio se consultó a líderes de opinión en Colombia, logrando la participación de 1.424 personas en ámbitos como el Congreso, concejos, academia, juntas directivas de cámaras de comercio y medios de comunicación.
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El estudio reveló que Caracol Radio se consolida como la cadena radial más consultada por los líderes de opinión en Colombia, con un 37 % de las menciones.
La influencia de Caracol Radio no se limita únicamente a su señal general, sino que también se extiende a sus programas de opinión y debate. La Luciérnaga con Gabriel Delascasas obtuvo un 4% de las preferencias, mientras que Hora 20 con Diana Calderón registró un 3%.
En el ranking de radio le siguen Blu Radio con un 27 % y la FM con un 18 %.
Emisoras y programas de radio más consultados
- Caracol Radio: 37%
- Blu Radio: 27%
- La Fm: 18%
- La Luciérnaga - Caracol Radio: 4%
- Hora 20 Caracol Radio: 3%
- Radio Nacional De Colombia 3%
- Javeriana - Primera Página: 1%
- Radio Unal: 1%
- Radio Universidad de Manizales: 1%
- Emisora del Atlántico: 1%
- Olímpica Stereo: 1%
- Otros: 4%
Otros medios de comunicación
Medios impresos más consultados
El análisis de los medios impresos reveló que el periódico El Tiempo lidera la consulta con un 30 % de las menciones, seguido por El Espectador con un 24 % y, en tercer lugar, SEMANA con un 13 %.
- El Tiempo 30%
- El Espectador 24%
- Semana 13%
- La República 6%
- El Colombiano 6%
Televisión
- Caracol Noticias: 36%
- Noticias RCN: 18%
- Noticias: 18%
- RTVC: 7%
- Red Más Noticias: 6%
Columnistas más leídos del país
- Daniel Coronell: 20%
- Rodrigo Uprimny: 6%
- Ana Bejarano: 4%
- María Isabel Rueda: 4%
- Mauricio Vargas: 3
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...