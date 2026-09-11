Debate por uso de recursos del Fonpet para atender emergencia de terremoto: ¿riesgo de hueco fiscal?
Debate entre el exdirector de Crédito Público y Tesoro Nacional José Roberto Acosta y la senadora Claudia Zuleta
Debate por uso de recursos del Fonpet para atender emergencia de terremoto: ¿riesgo de hueco fiscal?
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La senadora Claudia Zuleta defendió el desahorro del Fondo de Pensiones y Cesantías de los Empleados Públicos Territoriales (Fonpet) para recuperar hospitales: “La plata del pasivo no se toca, solo se utilizan excedentes”. Por su parte, el exdirector de Crédito Público, José Roberto Acosta, advirtió que reducir la cobertura del FonpetT al 100% es “imprudente financieramente” y dejará desprotegidos a los pensionados.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...