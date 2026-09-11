Alias ‘Dimax’, presunto jefe de una oficina de cobro de Cali, fue capturado en Panamá

Alias “Dimax”, presunto jefe de una oficina de cobro de Cali, cayó en Panamá - Migración Panamá

Juan Carlos Castillo Vaca, alias ‘Dimax’, señalado como presunto jefe de una oficina de cobro de Cali, fue identificado por las autoridades de Panamá, donde permanecía bajo custodia tras cumplir una condena de 48 meses por blanqueo de capitales.

El Servicio Nacional de Migración de Panamá confirmó, tras intercambiar información con Interpol y autoridades colombianas, que el extranjero utilizaba el nombre falso de Gabriel Ángel Lozano Verona.

Según un comunicado de Migración, Castillo Vaca tiene en Colombia una orden de captura vigente por fuga de presos y una condena de 500 meses de prisión, es decir, más de 41 años, por su vinculación a una organización criminal procesada por delitos contra la seguridad pública, homicidio y extorsión.

Las autoridades panameñas también señalaron que la organización criminal a la que estaría vinculado habría participado en un atentado sicarial cometido el 28 de agosto de 2025 en el barrio El Retiro de Cali, utilizando un fusil y otras armas.

El nombre de alias ‘Dimax’ ya había aparecido en las investigaciones de las autoridades de la capital del Valle. En 2025 se había reportado una violenta disputa entre estructuras delincuenciales, en medio de una confrontación con alias ‘Chinga Pipe’.

Para ese momento, el entonces comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Henry Bello, había señalado a ‘Dimax’ como presunto jefe de la banda sicarial R-15 y había indicado que ya había sido capturado en varias oportunidades, pero posteriormente había recuperado la libertad.

Ahora, el ciudadano colombiano fue remitido a la Dirección de Investigación Judicial de Panamá para los trámites legales correspondientes. Su situación abre el camino para que las autoridades colombianas adelanten los procedimientos necesarios para su eventual extradición.