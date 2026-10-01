Sacerdote en Buga, Valle, utilizaba su labor pastoral para abusar sexualmente de niña de 13 años

La relación de confianza que un sacerdote construyó con una niña de 13 años, a partir de su labor como guía espiritual, habría sido el pretexto utilizado por el religioso para ejercer actos en contra de la formación e integridad sexual de la menor, en hechos ocurridos en noviembre de 2025, en Guadalajara de Buga, centro del Valle del Cauca.

Andrés Felipe Restrepo Obando, quien ejerció funciones pastorales en una parroquia del municipio, al parecer, estableció una relación de cercanía con la víctima, que participaba en grupos y encuentros juveniles que estaban a su cargo.

De acuerdo con las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, el sacerdote presuntamente se valió de la autoridad y posición que ostentaba para llevar a la niña a una habitación de la casa cural, y realizar actividades de tipo sexual.

Posteriormente, la menor habló con sus familiares y les contó lo sucedido.