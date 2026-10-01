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01 oct 2026 Actualizado 11:56

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Masacre 94 en Colombia: asesinan a patrullero y dos hermanos en Sevilla, Valle del Cauca

El hecho fue incluido por Indepaz en su registro de masacres de 2026. El uniformado estaba de permiso y departía con los hermanos Joaquín y Duván Osorio

El patrullero Óscar Alexis Daza Turistar es una de las víctimas. Foto: Policía.

El patrullero Óscar Alexis Daza Turistar es una de las víctimas. Foto: Policía.

El patrullero Óscar Alexis Daza Turistar es una de las víctimas. Foto: Policía.
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Tres hombres fueron asesinados a bala dentro de un establecimiento comercial del barrio El Carmen, en la zona de la Galería de Sevilla, norte del Valle del Cauca. El hecho fue catalogado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, como la masacre número 94 registrada en Colombia durante 2026.

Entre las víctimas está el patrullero activo de la Policía Nacional Óscar Alexis Daza Turistar, de 31 años, quien llevaba 10 años en la institución y se encontraba de permiso al momento del ataque.

Las otras dos víctimas fueron identificadas como los hermanos Joaquín Osorio y Duván Osorio. Según la información conocida por las autoridades, uno de ellos tenía una anotación judicial por lesiones personales.

De acuerdo con el reporte preliminar, los tres hombres se encontraban en el establecimiento cuando fueron atacados con arma de fuego. Los agresores huyeron del lugar y hasta el momento no se han reportado capturas por este caso.

“Como consecuencia de este hecho, tres personas perdieron la vida, entre ellas un patrullero activo de la Policía Nacional. Las otras dos víctimas corresponden a personas de sexo masculino”, confirmó el coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía Valle.

La Policía desplegó unidades de investigación criminal e inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para recolectar elementos materiales probatorios, realizar entrevistas y establecer las circunstancias del ataque.

En el norte del Valle se registra presencia criminal, según las autoridades, de los frentes 57 “Yair Bermúdez” y Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Sin embargo, las autoridades aún no han atribuido este triple crimen a ninguna organización y será la investigación la que permita establecer quién ordenó y ejecutó el ataque.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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