En Jamundí tres familias damnificadas por el sismo recibieron las llaves de su nuevas casas

En el municipio de Jamundí, las tres familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, recibieron sus nuevas casas en el proyecto habitacional Edén del Parque, desarrollado por la Constructora Solanillas.

Iris Denis Rentería, Luis Hernando Políndera y Jorge Isaac Tobón, junto con sus familias fueron los beneficiarios que recibieron las llaves de sus nuevos hogares, ubicados en el proyecto habitacional Edén del Parque, en el vecino municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, la constructora Solanilla y Camacol, entregaron estas tres viviendas completamente nuevas y dotadas a estas familias caleñas afectadas por el sismo.

Actualmente, cerca de 20 mil familias caleñas permanecen por fuera de sus hogares como consecuencia de las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

Por su parte, la Gobernadora del Valle dijo que: “No están solos, tienen nuestra solidaridad y cariño, aquí estamos para servirles, ayudarles cuando lo necesiten”.

A su turno, el Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguro que el Valle ha venido avanzando a paso acelerado en la reconstrucción.

“Hoy anunciamos no solamente el inicio de la fase dos, si no que hemos venido al departamento a mirar todos estos proyectos de vivienda que tienen casas ya construidas, como soluciones rápidas inmediatas para las familias que han sido afectadas por el terremoto para poder tener todo un mapa trazado para que los próximos 9 a 12 meses podamos estar entregándoles soluciones a las familias”, señaló.