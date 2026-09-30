Acuaparque de la Caña tendrá su primera carrera atlética recreativa

El Acuaparque de la Caña será escenario de una nueva propuesta deportiva y recreativa en Cali. La Corporación para la Recreación Popular, CRP, realizará el próximo 18 de octubre la primera Carrera de la Familia Deportiva Acuaparque de la Caña, una competencia dirigida a participantes desde los 5 años.

La jornada tendrá dos distancias. Los participantes mayores de 12 años podrán correr 4,6 kilómetros, mientras que quienes tengan más de 5 años podrán participar en el recorrido de 2,3 kilómetros.

El trazado permitirá recorrer diferentes espacios del Acuaparque, entre ellos la tradicional piscina de olas, las atracciones acuáticas, las zonas recreativas y el humedal, donde los participantes podrán apreciar la biodiversidad del lugar.

Las personas inscritas recibirán el kit de competencia, una medalla y el derecho a permanecer en el Acuaparque durante la jornada para disfrutar de sus atracciones acuáticas. También habrá diferentes stands comerciales vinculados al evento.

Los acompañantes de los corredores tendrán una tarifa especial para ingresar al escenario durante el domingo 18 de octubre, con el objetivo de que la jornada pueda disfrutarse en familia.

La CRP anunció que los cupos para la primera edición son limitados y que esta carrera busca convertirse en una nueva alternativa de actividad física y recreación en la región.