Cali tendrá su Centro Integral de Gestión de Emergencias y Riesgos
El proyecto llevaba varios años en planeación y ejecución sin lograr avanzar.
Durante la apertura del Smart City Expo Cali 2026, el alcalde Alejandro Eder, anunció el Centro Integral de Gestión de Emergencias y Riesgos (CIGRED), una infraestructura que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad frente a situaciones de emergencia.
Eder, al destacar el CIGRED, como uno de los proyectos estratégicos para la transformación de la ciudad, agrego que esta iniciativa que llevaba varios años en planeación y ejecución sin lograr avanzar, se encuentra en sus últimas fases y será presentado al Concejo de Cali para continuar con el proceso que permita iniciar su construcción.
La apuesta tecnológica busca que la ciudad pueda integrar información y capacidades para tomar decisiones de manera más rápida y coordinada, especialmente frente a situaciones que requieran atención inmediata.
Juan Carlos Díaz
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