Cali tendrá su Centro Integral de Gestión de Emergencias y Riesgos

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo que el Centro Integral de Gestión de Emergencias y Riesgos, iría acompañado de una iniciativa que se llama ECCA, que es el Centro de Comando y Control de Cali.

Durante la apertura del Smart City Expo Cali 2026, el alcalde Alejandro Eder, anunció el Centro Integral de Gestión de Emergencias y Riesgos (CIGRED), una infraestructura que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad frente a situaciones de emergencia.

Eder, al destacar el CIGRED, como uno de los proyectos estratégicos para la transformación de la ciudad, agrego que esta iniciativa que llevaba varios años en planeación y ejecución sin lograr avanzar, se encuentra en sus últimas fases y será presentado al Concejo de Cali para continuar con el proceso que permita iniciar su construcción.

La apuesta tecnológica busca que la ciudad pueda integrar información y capacidades para tomar decisiones de manera más rápida y coordinada, especialmente frente a situaciones que requieran atención inmediata.