Deportivo Cali igualó con Millonarios y sigue sin ganar en tres partido

Deportivo Cali sumó un punto en su visita a Millonarios tras empatar 1-1 en El Campín, en un partido aplazado de la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

Los azucareros comenzaron mejor y lograron ponerse en ventaja al minuto 39. Johan Martínez ejecutó un tiro libre que terminó en el fondo de la red, permitiéndole al Cali irse al descanso con el marcador a favor.

Para el segundo tiempo, Millonarios salió en busca del empate y Alberto Gamero realizó tres cambios desde el inicio para darle mayor dinámica a su equipo. La reacción dio resultado al minuto 60, cuando Francisco Chaverra consiguió el 1-1.

Después del empate, el partido ganó intensidad y ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con los tres puntos. Los arqueros Pedro Gallese y Javier Burrai fueron protagonistas con varias atajadas que evitaron nuevos goles.

El momento de mayor preocupación llegó al minuto 85, cuando Fabián Viáfara presentó un dolor en el pecho y tuvo que ser retirado del estadio en una ambulancia. Finalmente, el jugador se restableció y regresó sin ninguna novedad. Según reportaron desde el propio club, no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial o una clínica y se encuentra bien. La primera valoración apunta a una pequeña fisura en una de sus costillas, situación que será examinada para determinar su alcance.

Sobre el desarrollo del encuentro, el técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, destacó el buen inicio de su equipo y la capacidad para competir ante la reacción de Millonarios.

“Haber comenzado bien en el partido nos permitió encontrarnos como equipo, que pudiera fluir el juego desde los pies de todos estos extraordinarios futbolistas. Era importantísimo establecernos rápido en el juego. Y así fue”.

Con el empate, Millonarios llegó a 13 puntos y se mantiene cuarto en la tabla, mientras que Deportivo Cali quedó con 9 unidades en el puesto 11. El conjunto azucarero acumula tres partidos sin conseguir una victoria en la Liga.

El resultado también tiene incidencia en la tabla de reclasificación, que reúne los puntos obtenidos durante los dos semestres y define los cupos a torneos internacionales de 2027. En la parte alta aparecen Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios, entre los equipos que buscan posiciones que les permitan acceder a competencias de Conmebol.