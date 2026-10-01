Óscar Tunjo busca asegurar el título del campeonato IMSA en Estados Unidos

Óscar Tunjo está a una carrera de convertirse en campeón del IMSA VP Racing SportsCar Challenge. El piloto colombiano llega a la última fecha de la temporada 2026 con una ventaja de 470 puntos sobre Danny Soufi y todavía quedan 700 puntos en disputa.

El caleño ha tenido una campaña destacada en la categoría LMP3, con seis victorias, 11 podios y seis pole positions en las primeras 12 competencias del campeonato.

De acuerdo con el sistema de puntuación de la categoría, Tunjo asegurará matemáticamente el título si termina entre los diez primeros de la carrera 13, que se disputará hoy 1 de octubre en el circuito Michelin Raceway Road Atlanta, en Georgia, Estados Unidos.

La última fecha tendrá dos carreras sprint de 45 minutos. Tunjo competirá con el prototipo número 1 de Gebhardt Motorsport USA Inc., equipo con el que ha desarrollado la temporada. Road Atlanta es además un circuito conocido para el colombiano, quien ya consiguió victorias allí en las temporadas 2024 y 2025.

“Estamos muy enfocados en realizar unas excelentes carreras en Road Atlanta para ganar el Campeonato Norteamericano IMSA junto a mi equipo Gebhardt Motorsport”, afirmó Tunjo.

La carrera 13 se disputará a las 12:20 p. m. y la 1:10 p. m., hora de Colombia. La competencia final será el viernes 2 de octubre, entre las 7:30 a. m. y las 8:20 a. m.

Tunjo buscará cerrar en Road Atlanta una temporada que puede significar uno de los títulos más importantes de su carrera internacional.