“Al día de hoy no estamos a un gran nivel de riesgo y podemos controlar la IA”: Experto

Hace unos días, Jacob Coxon, es un reconocido investigador británico de inteligencia artificial, quien renunció a su puesto en Anthropic y aseguró que: “la inteligencia artificial podría matar a todos los humanos”, lo que ha generado una gran alarma y ha sido polémico.

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Joaquín Quiñonero Candela, experto en inteligencia artificial y aprendizaje automático con más de 20 años entre investigación y productos de gran escala, considera que la advertencia de Jacob Coxon es extrema porque parte de un escenario en el que todo sale mal. Coincide en que las capacidades de la IA pueden crecer muy rápidamente y que supervisarlas y controlarlas exigirá un gran esfuerzo y coordinación, incluso entre gobiernos. Sin embargo, discrepa de la idea de que las protecciones se mantendrán estáticas: considera probable que los mecanismos de seguridad también evolucionen a medida que aumenten las capacidades.

Por su parte, el International AI Safety Report 2026, elaborado por más de 100 expertos y respaldado por más de 30 países y organismos internacionales, señala que las capacidades de la IA de propósito general continúan avanzando rápidamente. El informe distingue riesgos por uso malicioso, fallos de los sistemas y efectos sistémicos, y advierte que algunos daños ya están documentados mientras otros escenarios graves siguen siendo inciertos. También subraya que las evaluaciones y salvaguardas han mejorado, pero todavía presentan limitaciones y deben adaptarse a sistemas cada vez más autónomos.

En entrevista con el programa 6AM W de Caracol Radio, el experto, Joaquín Quiñonero Candela, dio más detalles del trabajo con la Inteligencia Artificial.

¿La IA podría matar a los humanos?

“Yo creo que, a día de hoy, si pensamos en tanto los riesgos como las capacidades que tiene la IA, y eso de hecho el señor Coxon, a día de hoy no estamos en este nivel de riesgo y al día de hoy sí que se puede parar, hay dos cosas que podemos hacer: Una, todavía somos capaces de ver a la IA pensar, somos capaces de monitorearla y comprender qué es lo que está pensando y qué es lo que está haciendo y qué va a hacer. Y la otra cosa que podemos hacer ahora mismo es que la podemos apagar”.

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¿Por qué no se ha frenado su desarrollo?

“Esa es una conversación que se está teniendo ahora mismo mucho, tanto en OpenAI como en Anthropic, efectivamente de ralentizar un poco el avance y la preocupación es según la IA se va haciendo más capaz cada vez, hay un riesgo de que la IA sepa que estamos mirando sus pensamientos y que nos intente ocultar lo que de verdad está pensando”, aclaró que no estamos en ese punto todavía, pero los investigadores están viendo que ese es el camino.

Con el tiempo la IA será capaz de razonar con los humanos, el tema con la IA es que es infatigable, los humanos por nuestra biología, nos cansamos y nos agotamos, lo que no tiene la Inteligencia Artificial.

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