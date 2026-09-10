¿Cómo descargar copia del registro civil por internet? Link para hacer el trámite en Registraduría

¿Cómo descargar copia del registro civil por internet? Paso a paso y link de la Registraduría. Getty Images/Cortesía

La Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad encargada en Colombia de las funciones de registro e identificación de todos los ciudadanos, expidiendo y suministrando los diferentes documentos que las personas utilizan para este fin a lo largo de su vida.

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Uno de estos documentos es el registro civil, el cual es fundamental para identificar el estado jurídico de una persona en diferentes momentos de su vida. Dada la importancia del registro civil, la Registraduría habilitó la posibilidad de obtener su copia en línea, facilitando el trámite y los desplazamientos para muchas personas.

Conozca aquí el paso a paso para obtener la copia del registro civil en sus diferentes tipos y los costos asociados a este trámite en 2026.

¿Qué es el registro civil y para qué sirve?

Según la Registraduría, el registro civil es el documento que deja constancia de todos los hechos relacionados con la identidad, filiación y estado civil de las personas, “desde que nacen hasta que mueren”.

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Sirve para registrar hechos como los nacimientos, reconocimiento de hijos, adopciones, matrimonios, separaciones, divorcios, defunciones y declaraciones de presunción de muerte, entre otros escenarios trascendentes de la vida civil de las personas en Colombia.

En ese orden de ideas existen tres tipos de registro civil:

De nacimiento: reconocimiento legal de la persona con un nombre y número de identificación ante el Estado.

reconocimiento legal de la persona con un nombre y número de identificación ante el Estado. De matrimonio: Legaliza las uniones frente al Estado colombiano.

Legaliza las uniones frente al Estado colombiano. Defunción: Acredita el fallecimiento de una persona.

¿Cómo sacar la copia del registro civil por internet? Paso a paso

Así puede descargar la copia digital del registro civil en línea, siguiendo estos pasos, según explica la Registraduría:

Ingrese al portal de la Registraduría por el micrositio: copiaderegistrocivil.registraduria.gov.co (si la página está caída, intente más tarde o al día siguiente). Cree su usuario y contraseña, o inicie sesión si ya está registrado. Haga clic en “Solicitar copia” y confirme el trámite. Seleccione el tipo de registro civil e ingrese el número de serie o de identificación y complete los datos. Consulte el documento revisando la vista previa y seleccione “Iniciar trámite”. Diligencie los datos del solicitante y realice el pago por PSE. Reciba la copia del registro civil en el correo electrónico suministrado.

¿Cuánto cuesta sacar la copia digital del registro civil en 2026?

El trámite para solicitar la copia digital del registro civil a través de la página de la Registraduría tiene un costo de $18.750 en 2026, el cual deberá pagar a través de PSE para completar el proceso y recibir el documento en su correo.