Mundial Femenino Sub-20: Así quedó el grupo de Colombia tras empate ante Portugal

LODZ, POLAND - SEPTEMBER 10: Iara Lobo of Portugal is challenged by Mariana Silva of Colombia during the FIFA U-20 Women's World Cup group stage match between Colombia and Portugal at Stadion Miejski LKS Lodz on September 10, 2026 in Lodz, Poland. (Photo by Mateusz Slodkowski - FIFA/FIFA via Getty Images) / Mateusz Slodkowski - FIFA

La Selección Colombia Femenina Sub-20 empató 0-0 ante Portugal, en juego por la segunda fecha del Grupo E del Mundial de la categoría que se está celebrando en Polonia. El resultado dejó al combinado nacional al borde de la clasificación.

La principal ocasión de peligro para Colombia la tuvo la vallecaucana Valerin Loboa, un mano a mano que se generó en la etapa complementaria y donde terminó imponiéndose la portera portuguesa.

El equipo de Carlos Paniagua sufrió la expulsión de una jugadora en la recta final del encuentro, luego de que el VAR advirtiera una agresión de Lina Arboleda, quien desde el piso impactó a una contraria.

Con este resultado, Colombia llegó a 4 puntos y continúa invicto, luego de haber vencido a Costa Rica 3-1 en su estreno en la competencia.

Corea del Norte goleó 4-0 a la Ticas, en el otro partido de la jornada, clasificando a octavos de final y haciéndose con el primer lugar del grupo con 6 puntos

Tabla de posiciones Grupo E

Pos. Equipo Pts Dif 1 Corea del Norte 6 +6 2 Colombia 4 +2 3 Portugal 1 -2 4 Costa Rica 0 -6

Próxima fecha

El próximo domingo, a las 11:00AM, la Selección Colombia se estará enfrentando a Corea del Norte, en la última fecha del Grupo E. A la misma hora, Portugal estará midiéndose a Costa Rica.

Vale la pena recordar que en el formato del Mundial Femenino Sub-20, avanzan las dos primeras selecciones de cada grupo y cuatro de las seis terceras, por lo que las dirigidas por Carlos Paniagua están muy cerca de la clasificación.