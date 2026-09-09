Mayer Candelo regresa a Millonarios: confirmado todo el cuerpo técnico de Alberto Gamero

Es oficial: Mayer Candelo regresa a Millonarios. Uno de los últimos grandes ídolos de la institución vuelve para contribuir en el objetivo de un nuevo título, pero esta vez como asistente técnico de Alberto Gamero, quien asume su segundo ciclo al frente del club.

Así fue el debut de Alberto Gamero con Millonarios

Esta será la reaparición de Candelo en un banquillo, pues su última experiencia fue como técnico en propiedad del Deportivo Cali en 2022, donde apenas dirigió 13 partidos. Previamente hizo su debut en el Cortuluá (hoy Internacional de Palmira) y ahí estuvo por 9 juegos.

Así anunció Millonarios el regreso de Mayer Candelo

Desde hace unos días se había filtrado que sería Candelo el que ocuparía el cargo de asistente técnico. Este miércoles 9 de septiembre el club lo hizo oficial, así como la confirmación del otro asistente y el preparador físico, que ya se había anunciado.

“A su lado estará Mayer Candelo, quien regresa a la institución donde dejó una huella como futbolista, ahora para asumir el cargo de asistente técnico. El caleño vistió la camiseta Azul en diferentes etapas y fue protagonista de dos títulos: Copa en 2011 y la Liga 2012-II, campeonato que además significó el regreso de Millonarios a un título de Liga después de varios años. Tras su retiro como jugador, Mayer comenzó su camino como entrenador y dirigió a Cortuluá y Deportivo Cali, experiencias que ahora suma a su regreso a Bogotá desde una nueva función”, se lee en el comunicado.

Por su parte, Mayer dio sus primeras declaraciones, en la que se refirió a Alberto Gamero y le dejó un mensaje a la hinchada.

“Le dije sí al llamado del profe Gamero porque me parece el número uno de Colombia. En todo lo que lo he seguido y he compartido con él, por su inteligencia y sabiduria. Sé que voy a aprender, a crecer y agrander mi conocimiento, para mí es un orgullo tener esa invitación del profe Gamero. Él quiere a su Millos y yo también”, manifestó al respecto.

“Los quiero invitar a que nos unamos, hoy todos somos uno. Neceistamos ver las olas del mar azul lo más alto posible, llevarlos a los primeros lugares, pero no podemos solos. Necesitamos de todos para conseguir los logros que queremos, que es ser campeones”, añadió sobre la hinchada.

¿Quiénes completan el cuerpo técnico de Gamero?

Además de Mayer Candelo, como asistente estará Jorge Castro, quien es profesional en deportes y tiene formación en análisis de rendimiento y planificación táctica. Fue entrenador de Tigres y posteriormente acompañó a Gamero en su primera etapa.

Finalmente, Julio Charales será el preparador físico, pues ya hizo parte del cuerpo técnico de Gamero y coincidieron en el Cúcuta Deportivo.