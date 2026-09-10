¿Y si fuera ella? : nueva campaña busca combatir el acoso sexual callejero en Bogotá

Aunque la movilidad en Bogotá es un asunto complejo para muchos, sigue siendo una experiencia especialmente desigual para las mujeres. El acoso sexual callejero no ocurre solo de noche, ni en lugares que suelen pensarse como riesgosos, hace parte del día a día y se manifiesta de camino al trabajo o al estudio, o simplemente al habitar el espacio público en la ciudad.

Según la Secretaría de Seguridad, entre el primero de enero de 2024 y el 31 de agosto, se registraron 811 llamadas a la línea 123 relacionadas con incidentes de acoso sexual en Bogotá. Las localidades donde más se presentan casos son Suba (15,9%), Kennedy (13%) y Engativá (12,1%)

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Adicionalmente, según la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre el Acoso Sexual Callejero (2025) de la veeduría distrital, el 95,4% de las mujeres encuestadas manifestaron sentir temor de sufrir este tipo de acoso y el 51,6% declaró haber vivido al menos una situación de acoso durante lso 12 meses previos a la encuesta. Las franjas horarias más mencionadas en las que se presentaron las situaciones fueron la tarde (75,4%) y la mañana (61,3%).

Lo anterior demuestra que si bien el acoso sexual callejero es frecuente en altos porcentajes, no opera siempre según las lógicas que estereotípicamente se asocian al peligro de ser víctima de acoso.

La campaña

¿Y si fuera ella? busca poder generar un cambio sobre los comportamientos en el espacio público que impactan de manera negativa a las mujeres en la ciudad. Para esto se hace necesario no solo prevenir el acoso, sino también empezar a desnaturalizar comportamientos dañinos a los que la ciudadanía se ha acostumbrado.

¿En qué consiste?

La educación es clave en esta campaña, pues los supuestos piropos, miradas intensas, gestos obscenos, comentarios, persecuciones, entre otros, son una forma de violencia y para empezar a combatirla debe ser llamada por su nombre. Lo anterior aplica también para quienes presencian actos de violencia en el espacio público y la campaña propone las 3A cómo ruta de acción para saber cómo reaccionar:

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Acompañar a la víctima: acercarse con empatía, preguntar cómo se siente o si necesita algo. Alertar: hacer visible la situación, en la medida de que la seguridad lo permita, intervenir o generar alguna estrategia de distracción. Activar: conectar con las líneas de emergencia dispuestas para este tipo de situación o buscar apoyo con el personal de seguridad. Además de este plan de acción inicial, se recomienda intentar tomar fotos para poder denunciar con evidencia con la orientación del equipo de Asistencia Integral a la Denuncia de la Secretaría de Seguridad.

Conozca las rutas de atención

La primera línea de emergencia disponible siempre es la Línea 123. Los operadores que reciban llamadas relacionadas a casos de acoso sexual callejero remiten a la persona a la agencia correspondiente en el cuadrante de policía más cercano o se articulan con la Secretaría de Mujer para brindar orientación y acompañamiento.

En el caso específico del acoso sexual en el transporte público, la situación debería reportarse al conductor o a los Gestores de Convivencia. Estos están formados para poder activar el protocolo dispuesto para atender y proteger a las mujeres.

Además,la Secretaría de Seguridad ofrece el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia, diseñado para que las víctimas puedan interponer una denuncia por el delito que aplica en casos de acoso callejero: delito de injuria por vía de hecho.

-El número dispuestos para acceder a este es (601) 377 9595, extensión 1137.

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A su vez, la Secretaría de la Mujer brinda asistencia a través de la Línea Púrpura Distrital, que ofrece acompañamiento y asesoría gratuita para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

-Los números dispuestos para acceder son 018000 112137 y a través del WhatsApp púrpura, 300 755 1846.

Bogotá cuenta con protocolos para responder

Transporte Público: se han capacitado 12.801 servidores públicos y 20.900 conductores del Sistema Integrado de Trasporte Público con el único propósito de fortalecer sus capacidades para poder prevenir, identificar y atender situaciones de violencia en este medio.

se han capacitado 12.801 servidores públicos y 20.900 conductores del Sistema Integrado de Trasporte Público con el único propósito de para poder prevenir, identificar y atender situaciones de violencia en este medio. Escenarios de alta influencia: se han instalado puntos seguros en espacios cómo festivales, fiestas y otros eventos, que brindan información y realizan acciones de prevención.

se han instalado puntos seguros en espacios cómo festivales, fiestas y otros eventos, que y realizan acciones de prevención. Establecimientos comerciales: la estrategia Redes Seguras activa en 345 puntos comerciales busca capacitar a los trabajadores para poder ayudar a las mujeres ante cualquier riesgo.

la estrategia activa en comerciales busca capacitar a los trabajadores para poder ayudar a las mujeres ante cualquier riesgo. Entornos escolares: La Secretaría de Seguridad realiza jornadas de información, educación y comunicación en entornos escolares para prevenir la violencia y delitos sexuales. 5.549 personas han participado en estas jornadas.

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Finalmente, es preciso añadir que la prevención de acoso sexual callejero se ha priorizado en aquellos lugares que coinciden con el análisis de incidencia, siendo estos parques, entornos escolares, estaciones de transporte público, corredores peatonales, zonas comerciales y espacios de alta influencia ciudadana.

A fin de cuentas, las metodologías pedagógicas y participativas lo que buscan es poder transformar comportamientos, confirmado que parte esencial de contribuir a reducir el acoso y poder construir una ciudad más segura y libre de violencias para las mujeres, implica la concientización en todo los frentes: encargados de establecimientos, docentes, trabajadores, hombres y mujeres, y así, en toda la ciudadanía.

“Las mujeres tenemos el derecho a caminar sin miedo en Bogotá (...) y un mensaje puntual para aquellos que son parte del problema: la próxima vez que se cruce con una mujer en la calle, no la mire insistentemente ni le haga comentarios no pedidos, eso es violencia”

- Carolina Bucheli, referente de Mujer y Género de la Secretaría de Seguridad