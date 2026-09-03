Convocan consejo de seguridad de la mujer, tras feminicidio de Génesis Rojas en Barrancabermeja

La Gobernación de Santander convocó un consejo extraordinario de seguridad de la mujer tras el feminicidio de Génesis Rojas García, ocurrido el primero de septiembre en Barrancabermeja.

La reunión tendrá como objetivo revisar lo ocurrido y coordinar acciones entre las entidades que atienden casos de violencia contra las mujeres.

Waleska Quintero, secretaria de Mujer y Equidad de Género de Santander, explicó que desde el departamento también están disponibles las rutas de atención para mujeres que requieran acompañamiento.

“Hemos convocado a consejo extraordinario de seguridad de la mujer con el fin de aclarar los hechos ocurridos recientemente en el departamento y poder articular con todas las entidades”, señaló.

Además, la recompensa para encontrar al responsable aumentó de 10 a 40 millones de pesos. Pues la alcaldía de Barrancabermeja había ofrecido inicialmente $10 millones y ahora la Gobernación de Santander aportará otros $30 millones.

“40 millones de pesos, 30 por parte de la Gobernación y 10 por parte de la Administración Municipal de Barrancabermeja”, explicó Douglas Javier Arenas, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Santander.

Génesis Rojas fue atacada con arma blanca y posteriormente trasladada a un hospital, donde murió por las heridas.

Arenas indicó que las autoridades orientan la investigación hacia un posible feminicidio y confirmó que la mujer deja cuatro hijos.“Muy posiblemente todo se direcciona hacia un feminicidio, una mujer que deja cuatro hijos”, dijo.

Las autoridades mantienen la búsqueda del responsable y pidieron entregar cualquier información que permita ubicarlo a través de la línea 123.