Un destino secreto con múltiples experiencias: Así será la tercera edición de “Destino Oculto 2026”

Colombia

Wingo y Corona presentan la tercera edición de “Destino Oculto”, una nueva versión de la experiencia en la que los viajeros compran un viaje, pero desconocen cuál es el destino turístico.

Para este año la propuesta tendrá dos vuelos, uno desde Bogotá y otro desde Medellín, ambos con un destino internacional. Los viajes serán realizados desde el 22 al 25 de octubre de 2026, cuatro días y tres noches a través de una experiencia todo incluido.

“Destino Oculto nació como una manera diferente de entender lo que significa volar: no solamente como el trayecto que conecta dos lugares, sino como el comienzo mismo de una experiencia. Queremos que vuelvan a confiar en nosotros cuatro días de sus vidas y se permita simplemente disfrutar de todo lo que hemos preparado”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial de Wingo.

Fechas recomendadas de compra

La venta estará disponible desde el 15 de septiembre desde las 23:59 en la página oficial de Wingo. Allí los viajeros podrán seleccionar como origen la ciudad de Bogotá o Medellín y como destino Destino Oculto (OCU).

La experiencia tendrá un valor desde USD 1.599 por persona. El paquete incluye los vuelos de ida y de regreso, alojamiento en acomodación doble, alimentación y bebidas, traslados en el destino, asistencia de viaje, equipaje y otras experiencias que serán revelados a los pasajeros cuando adquieran su cupo.

Para esta experiencia, es necesario que los adultos beneficiarios del viaje, cuenten con el pasaporte en buen estado y con al menos seis meses de vigencia posteriores a la fecha del vuelo.

“Nos entusiasma esta tercera edición de Destino Oculto junto a Wingo, una iniciativa que invita a disfrutar la desconexión desde el primer momento, con la emoción de descubrir un nuevo destino y todo lo que espera a los viajeros una vez llegan allí”, comentó Álvaro de Luna, vicepresidente de marketing de Bavaria.

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