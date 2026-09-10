Cambio Radical anunció a MinJusticia su respaldo a megacárceles y fumigación de cultivos ilícitos

La bancada de Cambio Radical se reunió este jueves con el ministro de Justicia, Iván Cancino, para presentar una serie de proyectos e iniciativas encaminadas a fortalecer la seguridad ciudadana, combatir la impunidad y reforzar el sistema de justicia.

Durante el encuentro, los congresistas señalaron que su agenda legislativa parte de una premisa: “Sin justicia no hay seguridad”. Entre las propuestas respaldadas por la colectividad están la fumigación aérea de cultivos ilícitos y la construcción de megacárceles , bajo el argumento de que se requiere mayor capacidad del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.

El vocero de Cambio Radical en el Senado, Carlos Mario Farelo, aseguró que uno de los principales objetivos es evitar que las personas privadas de la libertad continúen ordenando delitos desde los centros penitenciarios.

“Reunión donde se tocaron temas de seguridad y de justicia, y en especial de reducir la impunidad y de recuperar la confianza de los colombianos. Nosotros no podemos seguir permitiendo que desde las cárceles se sigan ordenando crímenes, extorsiones, asesinatos”.

Farelo agregó que una persona privada de la libertad no debería tener la posibilidad de continuar delinquiendo y aseguró que Cambio Radical trabajará de manera conjunta con el Gobierno Nacional para respaldar las iniciativas del Ministerio de Justicia.

“Una persona que está privada de la libertad no puede seguir delinquiendo. Por eso, desde el Partido Cambio Radical seguiremos defendiendo esta causa que nos une Colombia y trabajaremos nuestra agenda legislativa de la mano del Gobierno Nacional para respaldar las iniciativas del Ministerio”.

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