Los cruceros se consolidan como alternativa preferidas por las familias colombianas para vacacionar

Los cruceros ganan cada vez más espacio entre las opciones de viaje de los colombianos, especialmente entre las familias que buscan combinar descanso, entretenimiento y diferentes destinos en una sola experiencia.

De acuerdo con la Encuesta Trimestral de ANATO del segundo trimestre de 2026, este segmento ya representa el 10,9 % de las ventas de las agencias de viajes del país.

La tendencia también se refleja en el comportamiento de algunas de las agencias de turismo más importantesdel país.

Deluxe Travel, especializada en cruceros, reporta un crecimiento superior al 50 % en las ventas de este producto entre 2025 y 2026. Los cruceros por el Caribe con salida desde Cartagena se mantienen como losde mayor demanda, seguidos por rutas hacia Bahamas, Alaska, Sudamérica y Europa.

El crecimiento del mercado está acompañado por el aumento de pasajeros. Para la temporada 2025-2026,Migración Colombia proyectó un crecimiento del 26,17 % en pasajeros de crucero frente al periodo anterior.

Cartagena cerró la última temporada con 476.666 visitantes movilizados entre pasajeros y tripulación, y unimpacto económico cercano a USD 59 millones, frente a los USD 50 millones de la temporada anterior.

Una opción para diferentes tipos de viajeros La oferta de cruceros se ha ampliado para responder a distintos perfiles.

Las familias encuentran propuestas con entretenimiento y actividades para diferentes edades; las parejas pueden elegir entre alternativas de descanso, gastronomía y lujo; y los viajeros más experimentados tienen opciones de expedición y cruceros fluviales.

Entre las navieras con mayor presencia en el mercado están Royal Caribbean, Disney Cruise Line, Celebrity Cruises, Silversea y AmaWaterways, con propuestas que van desde itinerarios familiares por el Caribe hastaexperiencias de lujo y navegación fluvial.

Uno de los principales atractivos para los viajeros colombianos son las salidas desde Cartagena, especialmente aquellas que permiten recorrer el Caribe sin necesidad de visa estadounidense. Los itinerarios más habituales tienen una duración de 8 días.

“Estamos viendo un viajero colombiano que ya no entiende el crucero como unas vacaciones exclusivas para un determinado público, sino como una alternativa para compartir en familia, conocer varios destinos y disfrutar entretenimiento para diferentes edades.

Nuestro papel es entender qué busca cada viajero y orientarlo hacia laexperiencia que mejor se ajuste a sus expectativas”, señala Olga Cock, CEO de Deluxe Travel.

Con 18 años de trayectoria y presencia en Bogotá y Medellín, Deluxe Travel se ha especializado exclusivamente en cruceros y ha acompañado de cerca la evolución de este mercado.

El crecimiento de la demanda, el aumento de pasajeros y el mayor interés de las familias colombianas evidencian el momento positivo que atraviesa el turismo de cruceros en el país.