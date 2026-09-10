Fiscalía descubrió red que habría lavado $2,3 billones del narcotráfico en empresas y criptoactivos

Fiscalía desmantela estructura que habría lavado $2,3 billones del narcotráfico mediante empresas y criptoactivos. Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una estructura criminal que habría utilizado empresas, movimientos financieros y operaciones con criptoactivos para lavar más de $2,3 billones provenientes del narcotráfico.

La investigación, adelantada por las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio, permitió identificar un entramado societario que, entre 2018 y 2026, presuntamente fue utilizado para darle apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.

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De acuerdo con la Fiscalía, la organización habría creado nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio relacionados con actividades como obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.

“Las evidencias indican que varias de estas compañías carecían de infraestructura y capacidad operativa, registraban escasa o inexistente actividad económica y presentaban inconsistencias entre sus estados financieros y sus movimientos bancarios. A ello se sumaron operaciones internacionales de alto valor, así como transacciones cruzadas entre las mismas firmas”, explicó, la directora Especializada contra el Lavado de Activos, Sandra Liliana Mesa Agudelo.

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Criptoactivos

La Fiscalía también estableció que la organización habría utilizado el mercado de criptoactivos para movilizar parte de los recursos.

Los investigadores identificaron transferencias millonarias en USDT, una moneda digital vinculada al dólar, con empresas relacionadas con grupos narcotraficantes que han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Según el organismo investigador, el dinero que ingresaba al país a través del sistema financiero o mediante activos virtuales era monetizado y retirado rápidamente.

Parte de esos recursos habría sido posteriormente invertida en inmuebles y vehículos de alta gama, con lo que presuntamente se completaba el proceso para ocultar su origen ilícito e incorporarlos a la economía legal.

Estos serían los roles dentro de la organización

Cinco personas fueron capturadas y 36 bienes, avaluados preliminarmente en más de 10,2 millones de dólares, fueron ocupados con fines de extinción de dominio. Foto Fiscalía. Ampliar Cinco personas fueron capturadas y 36 bienes, avaluados preliminarmente en más de 10,2 millones de dólares, fueron ocupados con fines de extinción de dominio. Foto Fiscalía. Cerrar

La investigación permitió identificar a Hugo Daniel Giraldo Santamaría como presunto cabecilla de la estructura y articulador de las actividades de monetización, compensación y entrega de recursos.

Su esposa, Carolina María Giraldo, estaría relacionada con el manejo de grandes sumas de dinero y con el conglomerado de sociedades.

Por su parte, Janeth Catalina Cano Santamaría al parecer coordinaba la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales, mientras que Johan Mateo Ruiz Orijhuela habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de grandes cantidades de dinero.

Finalmente, Luis Andrés Ospina Ochoa sería el encargado de darle tránsito y mantener ocultos los recursos a través de las sociedades investigadas.

Cinco personas fueron capturadas en el operativo. Foto: Fiscalía Ampliar Cinco personas fueron capturadas en el operativo. Foto: Fiscalía Cerrar

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Las cinco personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín, Antioquia, y Barranquilla, Atlántico, en una operación conjunta del CTI y la Policía Nacional, con apoyo de la DEA.

Durante los procedimientos fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas sin permiso de porte, además de otros elementos que quedaron a disposición de los investigadores.

36 bienes quedaron cobijados con medidas cautelares

El director Especializado de Extinción del derecho de dominio, Juan Felipe Cardenas Restrepo explicó que de manera, la Fiscalía ocupó tres inmuebles ubicados en Envigado y Barranquilla, valorados en cerca de $2.500 millones, con fines de comiso.

Asimismo, dentro del proceso de extinción del derecho de dominio fueron decretadas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre otros 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado.

El listado está conformado por cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio, cuyo valor preliminar supera los 10,2 millones de dólares.