Tribunal Supremo israelí se muestra favorable a inhabilitar al líder del partido árabe Balad

El presidente de Tribunal Supremo de Israel, Isaac Amit, recomendó este jueves al líder del partido árabe Balad, Sami Abu Shehadeh, que retire su candidatura antes de mañana, tras una vista en la que se debatió el veto electoral a formaciones y candidatos árabes para las elecciones generales del 27 de octubre.

“Recomendamos que Abu Shehadeh se retire de la contienda (electoral)”, anunció el tribunal según vídeos publicados de la vista en Jerusalén, afirmando que la mayoría de jueces del tribunal está a favor de descalificarlo.

El tribunal informó al candidato, que lidera una formación que representa a los ciudadanos palestinos de Israel, de que debe anunciar si accede a retirarse antes de las 8:00 hora local (5:00 GMT) de este viernes, confirmó a EFE el gabinete legal Adalah, que representa a los partidos árabes vetados para las elecciones.

La Comisión Electoral Central (CEC), un órgano compuesto por una representación proporcional de los diputados israelíes y que controla por tanto la coalición gobernante de Benjamín Netanyahu, invalidó la semana pasada la candidatura de Abu Shehadeh tras acusarle de “apoyar las acciones de una organización terrorista contra Israel”, debido a un artículo que escribió tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

En ese e artículo, que Shehadeh publicó el 8 de octubre de 2023, el candidato describe los ataques de Hamás como “un acontecimiento histórico importante desde el punto de vista militar, político y estratégico”.

Durante la vista de este jueves, Abu Shehadeh refutó la acusación de que apoya el conflicto armado contra Israel, citando sus 30 años de activismo en defensa de los derechos humanos.

Según detalla el diario Haaretz, uno de los jueces le preguntó si considera a Hamás una organización terrorista, a lo que respondió: “Hamás, como organización, lleva a cabo muchos actos terroristas a los que me opongo”.

El Supremo debe debatir ahora la inhabilitación de Ofer Cassif, candidato judío por otro partido árabe, Jadash, acusado de “negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático” y de describir públicamente como “genocidio” la ofensiva israelí en Gaza.

También debatirá sobre la inhabilitación de las dos listas árabes que se han presentado a los comicios: Jadash-Taal, también conocida como Lista Conjunta, que incluye desde la izquierda árabe-judía y comunista de Jadash hasta el nacionalismo árabe de Balad y el enfoque más pragmático de Taal; y Raam, que formó parte de la coalición de gobierno de los primeros ministros Naftalí Bennett y Yair Lapid (2021-2022).

El Supremo decidirá sobre los recursos a estas inhabilitaciones este domingo, día laborable en Israel, según informó Ahalah.

Si bien el comité electoral votó a favor de descalificar a Abu Shehadeh y a Ofer Cassif, rechazó una solicitud similar presentada contra el líder de Poder Judío, el ultranacionalista y colono Itamar Ben Gvir, que repetidamente ha demandado la aniquilación de Gaza y defendido la pena de muerte contra los palestinos.

Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, estuvo presente en la vista de hoy y opinó que la propuesta del Supremo para Abu Shehadeh es “demasiado misericordiosa”, y que no se le debe dar la posibilidad de renunciar, sino inhabilitarle directamente.

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