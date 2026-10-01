Los glaciares suizos han perdido casi una quinta parte de su hielo en apenas cinco años

Los glaciares en Suiza han perdido en el último año un 5,5 % de su volumen de hielo, en una de las mayores pérdidas jamás registradas, después de un invierno con muy poca nieve y sucesivas olas de calor intenso en la primavera y el verano, según las entidades científicas que siguen el estado de los glaciares a largo plazo.

Esta situación extrema llevó la cota de cero grados por encima de los 4.000 metros durante un número récord de días (76), de acuerdo a los datos comunicados hoy por la Comisión Suiza para la Observación de la Criosfera de la Academia Suiza de Ciencias Naturales (SCNAT) y la red de medición GLAMOS.

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Solo este año el grosor medio de hielo en ciertos glaciares disminuyó entre 2,5 y 4 metros y llegó a unos 10 metros en determinadas lenguas, con una pérdida acumulada de casi el 20% del volumen glaciar suizo desde 2021.

Las mediciones realizadas en septiembre en 23 glaciares de los Alpes suizos muestran que el año hidrológico 2025/26 registró un balance de masa de -2,9 metros de equivalente en agua, el segundo peor resultado de la serie histórica, sólo por detrás del excepcional 2022, aunque en algunos glaciares sí hubo pérdidas récord.

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Los científicos han apuntado a una “combinación de factores especialmente desfavorable”, empezando por un invierno 2025/26 que estuvo entre los diez menos nevados desde el inicio de las mediciones, mientras que entre mayo y septiembre todos los meses estuvieron marcados por la sequía y al menos una ola de calor.

La nieve que protege el hielo durante el verano desapareció parcialmente ya en junio, mientras que en septiembre apenas quedaba nieve incluso a 3.500 metros de altitud, según los datos expuestos.

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Los datos y observaciones de este verano también muestran que el retroceso no afecta únicamente al volumen de hielo, sino que también se ha producido la desaparición de pequeños glaciares y la desintegración de algunas lenguas.

Entre ellos figuran el Bella Tola, en el cantón de Valais, y el Griessfiren/Plattalvafirn, en Glaris, cuya desaparición completa ha sido documentada mediante fotografías.

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No obstante, todavía no existe una cifra definitiva del número de glaciares que han desaparecido en 2026.

Entre 1973 y 2016 desaparecieron más de 1.000 glaciares suizos y alrededor de un centenar más lo hicieron entre 2016 y 2023.

Según la SCNAT y GLAMOS , el deshielo tiene ahora un efecto paradójico sobre los recursos hídricos, puesto que los glaciares perdieron unos 2.200 millones de metros cúbicos de agua entre julio y septiembre (más de cuatro veces el consumo anual de agua potable de todos los hogares del país), lo que ha amortiguado temporalmente los periodos de escasez hídrica.

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