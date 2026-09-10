Santa Marta activa plan de limpieza de canales y rejillas para prevenir emergencias por lluvias. Foto: Alcaldía de Santa Marta

Ante las lluvias que se registran en Santa Marta, la Alcaldía Distrital anunció el refuerzo de las acciones de prevención para reducir el riesgo de emergencias durante la temporada de lluvias y ante la posible incidencia de sistemas ciclónicos.

A través del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres, la administración, liderada por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, aprobó un plan de choque de tres meses que contempla la limpieza y mantenimiento de rejillas, canales y box culvert.

La estrategia también incluye la articulación de maquinaria amarilla para reforzar las labores preventivas y responder de manera oportuna en caso de presentarse emergencias por las precipitaciones.

Las autoridades buscan mantener despejados los sistemas de drenaje y anticiparse a posibles inundaciones y otras afectaciones que puedan generar las lluvias en distintos sectores de la ciudad.

El anuncio se conoce este 10 de septiembre, mientras se presentan lluvias en Santa Marta, por lo que la Alcaldía reiteró la importancia de que la ciudadanía evite arrojar residuos en calles, canales y rejillas, para facilitar la evacuación de las aguas.