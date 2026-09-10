Sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo tendrá que ser entregada en 16 meses, advierte Personería. Foto: Personería de Bogotá.

Bogotá D.C

La Personería Distrital anunció la conformación de una mesa permanente de seguimiento a las obras de la futura sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, con el fin de revisar el avance del proyecto, la disponibilidad de los recursos necesarios para su terminación y las actuaciones de las entidades involucradas, así como determinar eventuales responsabilidades.

“Pudimos conocer que ya hay unas conclusiones por parte de la consultoría, en la cual, considera que gran parte de la estructura es completamente funcional y que hay que hacer unas intervenciones complementarias que van a permitir que en los próximos 16 meses esto pueda ser una realidad”, aseguró el personero de Bogotá, Andrés Castro.

De acuerdo con la información entregada durante la visita del ente de control a la obra, cerca de $7.000 millones de pesos correspondientes a recursos disponibles de una fase anterior ya fueron liberados para continuar con el proyecto.

Además, fueron solicitados al Distrito más de $8.000 millones de pesos, recursos con los que se avanzaría en la financiación requerida para concluir la obra.

En total, de acuerdo con los resultados de un contrato de consultoría, se requieren cerca de $16.000 millones de pesos para terminar la obra.

“Estas obras no pueden quedar inconclusas. Aquí hay recursos de los bogotanos que deben traducirse en beneficios para la ciudadanía. Vamos a realizar un seguimiento exhaustivo y, si es necesario, establecer responsabilidades”, señaló Castro.