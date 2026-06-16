Bogotá tiene más de 1.4 millones de expedientes policivos sin resolver: Personería

El personero de Bogotá, Andrés Castro alertó sobre la alta congestión que afecta la justicia policiva en la ciudad y reveló que, a corte de marzo del 2026, la capital tenía más de 1 millón 487 mil expedientes policivos sin resolver.

De acuerdo al monitoreo hecho, del total de procesos que siguen abiertos, “tan solo el 5,7 % registra actuaciones sustanciales, mientras que el 94,3 % de los procesos no tiene actuaciones registradas o no ha superado las dos primeras fases de radicación y reparto”.

Los procesos policivos están asociados a conductas que impactan la convivencia ciudadana, entre ellas el porte de armas cortopunzantes, las riñas, la disposición inadecuada de residuos, el exceso de ruido, la ocupación indebida del espacio público, la evasión del pago en TransMilenio, el consumo de sustancias psicoactivas en entornos educativos, los conflictos relacionados con la tenencia de animales y las quejas por obras y asuntos urbanísticos, entre otros.

“La Personería identifica un rezago estructural asociado a una brecha persistente entre la demanda ciudadana y la capacidad institucional de trámite y decisión, agravada por la finalización de estrategias transitorias de descongestión y por demoras en la consolidación de capacidades permanentes”, dijo Castro.

Según el organismo de control, el cierre de las inspecciones de descongestión impactó drásticamente la gestión. Mientras que entre abril de 2021 y junio de 2024 se cerraron en promedio 41.500 expedientes al mes, entre julio de 2024 y octubre de 2025 se cerraron25.000 expedientes mensuales en promedio, lo que constituye una reducción en el cierre de expedientes del 39,7%.

Uno de los temas que más le llama la atención a la Personería es la morosidad procesal en la resolución de expedientes vinculados al porte ilegal de armas. El pasado 18 de marzo había 507.800 casos de porte ilegal de armas sin resolverse. Un total de 392.353 de esos expedientes (77%) no habían sido asignados a una dependencia para su trámite. Las localidades con más expedientes activos Ciudad Bolívar y Bosa.

Sumado a esto, el informe revela la antigüedad de la mora en la justicia policiva. La Personería identificó 33.949 procesos iniciados antes de 2017 que siguen vigentes. Entre ellos, los casos más extremos datan de la década de los 80, incluyendo un proceso por espacio público en Kennedy abierto en 1985 y otro por cerramiento de parques en Puente Aranda de 1986.