Mujer abandonó a bebé de 1 año afuera de una casa en Bogotá: vecino lo encontró dormido. Foto: MEBOG.

Bogotá D.C

Cámaras de seguridad del barrio Catalina en la localidad Kennedy captaron el momento en el que una mujer abandonó a un bebé al frente de una vivienda.

De acuerdo con la versión que entregó un vecino a la Policía, él había sido alertado por unos golpes en la puerta de su casa. Al salir, encontró al menor de edad dormido a la intemperie, acompañado únicamente de una maleta que contenía elementos para su cuidado y algunos juguetes.

“De inmediato nuestros policías acudieron al lugar, protegieron al niño, activaron la ruta de atención correspondiente. A través de labores de vecindario y la revisión de cámaras de seguridad , se logró establecer que una mujer horas antes estaba en compañía del menor”, señaló el teniente coronel, Manuel Ricardo Saavedra.

El material probatorio de las cámaras de videovigilancia está siendo analizado por parte de las autoridades para esclarecer los hechos y la responsabilidad de la mujer.

El bebé se encuentra en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) donde se está adelantando un proceso de restablecimiento de derechos.

La Policía Nacional hace un llamado a los padres de familia y a los cuidadores proteger y acompañar de forma permanente a los niños y niñas.