Distrito firmará convenio con Funza y ARM para intervenir vías alrededor de El Dorado

Durante la apertura del evento de Caracol Radio ‘El Dorado Max, una apuesta país’, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció nuevas alianzas para intervenir las vías a los alrededores del Aeropuerto Internacional El Dorado.

Se trata de la firma de un convenio entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Agenda Regional de Movilidad y la Alcaldía de Funza que implica la inversión de más de 20 mil millones de pesos para avanzar en el Anillo Logístico de Occidente.

Este proyecto implica intervenir la avenida Esperanza, la carrera 103 y parte de la calle 63. “El anillo logístico nos va a permitir la entrada y salida de la carga, reduciendo el impacto de zonas residenciales”, aseguró el mandatario.

Galán indicó que su administración ya está trabajando para habilitar el suelo a los alrededores del Aeropuerto El Dorado con el objetivo de que lleguen más empresas, sobre todo del sector aeronáutico, tecnológico y demás.

“No se trata de una apuesta de gentrificación, de sacar a la gente o desplazarla, sino que es incluyente. Queremos que la gente alrededor del aeropuerto pueda ser partícipe de ese desarrollo”, precisó.

El alcalde aprovechó la oportunidad para referirse a la reforma tributaria que se está discutiendo este 9 de septiembre en el Concejo Distrital y que pretende recaudar cerca de 1.2 billones de pesos para transformar Bogotá en una ciudad inteligente.

“Bogotá puede atraer muchas inversiones que nos generen empleo, actividad económica y el desarrollo completo del potencial que tiene el aeropuerto”.

Destacó que su gobierno ha sido el único que incluyó en el Plan de Desarrollo el proyecto Ciudad Aeropuerto.

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