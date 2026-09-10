Hallan dos cuerpos dentro de un vehículo en la vía al Llano; investigan un posible feminicidio

Las autoridades confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida dentro de un vehículo, registrado durante la noche del 9 de septiembre en el kilómetro 17+400 de la vía al Llano, en jurisdicción de Chipaque, Cundinamarca.

El caso fue conocido durante la noche del miércoles, pero solo hasta este jueves las autoridades entregaron la confirmación oficial y avanzaron en las primeras diligencias para establecer qué ocurrió.

En el lugar, unidades de la Policía y personal de criminalística realizaron las labores de inspección y levantamiento de los cuerpos, mientras se adelantan las investigaciones para establecer la identidad de las víctimas y determinar las circunstancias de sus muertes.

De manera preliminar, las autoridades investigan la posibilidad de que el caso esté relacionado con un presunto feminicidio. Sin embargo, esta hipótesis aún deberá ser confirmada por las autoridades a partir de los resultados de la investigación judicial y forense.

Por ahora, las autoridades mantienen reserva sobre otros detalles del caso mientras avanzan las diligencias que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes serían los responsables.

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