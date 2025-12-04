Colombia vivió un encuentro histórico por la igualdad: la Convención de Personas Transfemeninas

Colombia

Colombia dio un paso decisivo hacia la inclusión, pues el Ministerio de Igualdad y Equidad realizó la ‘Convención Nacional de Personas Transfemeninas’, un evento que reunió a lideresas de los 32 departamentos del país en un espacio de diálogo y construcción colectiva, que marcó un antes y un después en la garantía de derechos para esta población.

De esta manera, más de cien mujeres transfemeninas llegaron a Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, para debatir, proponer y fortalecer capacidades. El objetivo fue consolidar una hoja de ruta que derribara las barreras históricas que han limitado el acceso a salud, educación, empleo y justicia.

Al respecto, se pronunció el ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva: “El país tiene una deuda histórica con las personas transfemeninas y no binarias. Esta convención es un mensaje claro: sus vidas importan, sus derechos importan y su participación es indispensable para construir un país más justo”, afirmó.

A su vez, el encuentro respondió a solicitudes de colectivos y activistas para avanzar en una agenda conjunta con el Gobierno del Cambio del Presidente Gustavo Petro. Este proceso permitió construir y presentar un documento con conclusiones que servirán como insumo para un pliego nacional de compromisos interinstitucionales, con acciones a corto, mediano y largo plazo.

Por último, Florián Silva recalcó: “nuestro compromiso es garantizar que la igualdad sea real y efectiva para todas las personas, sin excepción”. Con estas palabras, el Gobierno nacional reafirmó que la inclusión no es un discurso, sino una tarea urgente y concreta. Con este evento, Colombia se convirtió en el escenario donde la esperanza se transformó en acción: “Porque cuando la diversidad se abraza, el país avanza”, concluyó la entidad.