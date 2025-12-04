Actualidad

Colombia vivió un encuentro histórico por la igualdad: la Convención de Personas Transfemeninas

Este evento fue convocado por el Ministerio de Igualdad y Equidad. Consulte aquí los detalles y conclusiones principales de la jornada.

Colombia vivió un encuentro histórico por la igualdad: la Convención de Personas Transfemeninas

Colombia vivió un encuentro histórico por la igualdad: la Convención de Personas Transfemeninas

Colombia

Colombia dio un paso decisivo hacia la inclusión, pues el Ministerio de Igualdad y Equidad realizó la ‘Convención Nacional de Personas Transfemeninas’, un evento que reunió a lideresas de los 32 departamentos del país en un espacio de diálogo y construcción colectiva, que marcó un antes y un después en la garantía de derechos para esta población.

De esta manera, más de cien mujeres transfemeninas llegaron a Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, para debatir, proponer y fortalecer capacidades. El objetivo fue consolidar una hoja de ruta que derribara las barreras históricas que han limitado el acceso a salud, educación, empleo y justicia.

Al respecto, se pronunció el ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva: “El país tiene una deuda histórica con las personas transfemeninas y no binarias. Esta convención es un mensaje claro: sus vidas importan, sus derechos importan y su participación es indispensable para construir un país más justo”, afirmó.

A su vez, el encuentro respondió a solicitudes de colectivos y activistas para avanzar en una agenda conjunta con el Gobierno del Cambio del Presidente Gustavo Petro. Este proceso permitió construir y presentar un documento con conclusiones que servirán como insumo para un pliego nacional de compromisos interinstitucionales, con acciones a corto, mediano y largo plazo.

Por último, Florián Silva recalcó: “nuestro compromiso es garantizar que la igualdad sea real y efectiva para todas las personas, sin excepción”. Con estas palabras, el Gobierno nacional reafirmó que la inclusión no es un discurso, sino una tarea urgente y concreta. Con este evento, Colombia se convirtió en el escenario donde la esperanza se transformó en acción: “Porque cuando la diversidad se abraza, el país avanza”, concluyó la entidad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad