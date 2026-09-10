Procurador cuestiona exclusión de la Personería de Tunja durante alcaldía de Mikhail Krasnov

Cerca de 400 personeros de todo el país, entre ellos cerca de 40 de Boyacá, participan en la Asamblea General de la Federación Nacional de Personerías de Colombia, FENALPER, escenario en el que el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, expresó su respaldo a estos funcionarios y cuestionó las presiones que puedan afectar el ejercicio de sus competencias.

El procurador puso como ejemplo el caso de Tunja, donde el personero Nelson Andrés Villabona fue expulsado de las instalaciones que históricamente ocupaba la Personería durante la administración del entonces alcalde Mikhail Krasnov.

«...La dignidad del funcionario público, la dignidad del personero...» debe ser respetada, sostuvo Eljach Pacheco.

El pronunciamiento del Procurador se produjo ante los representantes de las personerías municipales y estuvo centrado en la necesidad de preservar la independencia de estos organismos frente a las administraciones locales. Eljach Pacheco advirtió que los personeros no pueden convertirse en un funcionario más de la nómina municipal ni ser víctimas de la «malquerencia o del sectarismo» de algunos alcaldes. En ese sentido, sostuvo que las diferencias políticas o administrativas no pueden traducirse en obstáculos para el ejercicio de las funciones de control y vigilancia que corresponden a las personerías.

El Procurador General también señaló que las formas de exclusión pueden ir más allá de impedir el acceso físico a una sede y alcanzar los ámbitos institucional y financiero. «...La exclusión no solamente es física, también es institucional y también es financiera...», afirmó Pacheco, al insistir en que estas situaciones no deben repetirse. El mensaje fue entregado durante esta reunión nacional de FENALPER, que congrega a cerca de 400 personeros, mientras los representantes de Boyacá participan en el debate sobre las garantías necesarias para ejercer sus funciones de manera independiente.