Alcaldía de Tunja informa incumplimientos de Don Matías y reporta un avance de obra de 34%

La Alcaldía de Tunja buscará declarar el incumplimiento del contrato por parte de la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS.

Tunja

La Alcaldía de Tunja realizó la segunda mesa de seguimiento a los compromisos establecidos con la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS, en el marco del convenio 1767, que contempla intervenciones en vías, espacio público, salones comunales e infraestructura educativa.

Durante la reunión participó de manera virtual el representante legal de la empresa, Nicolás Tavera, junto con un apoderado. Por parte de la Administración Municipal estuvieron funcionarios de las secretarías de Infraestructura y Educación, responsables de la supervisión del convenio.

De acuerdo con el secretario de Infraestructura, Elmer Román Díaz, uno de los compromisos principales era presentar un cronograma actualizado con fecha de terminación del contrato, establecida para el 30 de septiembre, además de realizar visitas conjuntas a los diferentes frentes de obra.

“También el compromiso de visitar los proyectos en presencia de la supervisión, o sea, de la Secretaría de Infraestructura. Visitar los diferentes frentes de salones comunales, vías, espacio público y la infraestructura educativa para hacer una medición en conjunto”.

Sin embargo, según el funcionario, estos compromisos no fueron cumplidos por Don Matías. Mientras la Alcaldía adelantó durante varios días las mediciones de las obras, no habría contado con el acompañamiento de la empresa ni recibió el cronograma actualizado.

“De parte de la Alcaldía como tal, estuvimos muy juiciosos, porque el equipo de Infraestructura estuvo muy juicioso durante esos casi 12 días midiendo todos los sitios y frentes de obra que Don Matías nos presentó”.

Díaz explicó que ocho profesionales de la Secretaría participaron en el trabajo de campo durante aproximadamente diez días. Ante la ausencia del contratista y la falta de entrega de los documentos acordados, la reunión fue considerada inválida por la Secretaría de Contratación.

“Estuvieron en campo midiendo esos 10 días, pero pues con la sorpresa que no hubo el acompañamiento ni mucho menos la entrega de un cronograma ajustado. Entonces, la oficina de contratación declaró no válida esa reunión porque no se hicieron los cumplimientos”.

Otro de los puntos de discusión fue el porcentaje de ejecución del convenio. Mientras Don Matías habría presentado una cifra cercana al 47 %, la Secretaría de Infraestructura sostiene que, después de las mediciones realizadas en campo, el avance reconocido por la supervisión es del 34 %.

“Ellos presentan un porcentaje cercano al casi 47%, pero nosotros estuvimos en campo midiendo. Ese es el incumplimiento número uno grande: que no estuvieron presentes en la medición con nosotros y se hizo la medición del caso”.

Ante este panorama, la Secretaría de Infraestructura informó que ya presentó formalmente ante la Secretaría de Contratación la solicitud de incumplimiento contra Don Matías SAS, con el propósito de que se adelante el procedimiento correspondiente.

Por ahora, la Administración Municipal mantiene como porcentaje oficial de ejecución el 34 %, mientras se adelantan las actuaciones contractuales y se revisan las condiciones en las que se han desarrollado las obras contempladas en el convenio 1767.