Estos son los dos procesos por cuatro delitos que le sigue la Fiscalía al alcalde de Villa de Leyva

El alcalde de Villa de Leyva Víctor Gamboa fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía este jueves 7 de mayo / Foto: Suministrada.

Paipa

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, fue trasladado sorpresivamente este 9 de septiembre desde el Centro de Servicios Especiales de la Policía donde permanecía desde mayo pasado hacia la cárcel La Picota de Bogotá.

Caracol Radio conoció que su traslado se debió a la orden del presidente, Abelardo de la Espriella de que ningún civil pueden seguir en unidades de policía.

La fiscalía investiga al alcalde en dos procesos. El primero como presunto coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades al nombrar supervisor de maquinaria amarilla a Javier Alexánder Múnevar González, hermano de la secretaria de Desarrollo Social, Ángela Johana Múnevar González.

En este proceso recientemente en la audiencia de acusación, el abogado del alcalde solicitó un principio de oportunidad, ocho meses después de no haber aceptado los cargos.

El otro proceso es el que lo tiene en la cárcel. El mandatario de Villa de Leyva es investigado por los delitos de concusión y prevaricato por acción al exigir presuntamente una coima de 112 millones de pesos para la ampliación de la licencia de construcción de un proyecto de la Sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S.

Este proceso que inició, cuatro meses después del primero va bien avanzado, aunque el 14 de agosto debería realizarse la audiencia preparatoria del juicio, la defensa del alcalde pidió aplazamiento por tres meses con el fin de revisar las cien pruebas que tiene la Fiscalía.

La nueva fecha fue fijada para el 13 de noviembre, pero tanto el juez del caso como la fiscalía dejaron constancia que el aplazamiento fue pedido por la defensa y que ese tiempo, 90 días calendario, no cuenta para invocar, vencimiento de términos.