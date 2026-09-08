Precio del café HOY 8 de septiembre: El grano continúa a la baja en este inicio de semana

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 8 de septiembre, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

Vea aquí: ¿A cómo está el dólar en Colombia?: Así está la cotización de la moneda HOY 8 de septiembre de 2026

Este es el precio del café en Colombia hoy 8 de septiembre de 2026

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este martes 8 de septiembre el precio del café en Colombia se cotiza en $2,043,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 8 de septiembre se mantiene en $10.000 COP por kilogramo.

Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café abrió la jornada con un precio por debajo del anterior registrado. Esto, comparado con el último reporte del viernes 4 de septiembre, la cotización cerró en los $2,080,000 COP por carga, por lo que el precio disminuyo unos $37.000 COP.

Datos interesantes del café

Términos y aspectos interesantes relacionados con el café según la información oficial de la Federación Nacional de Cafeteros

¿Qué es la cafeína?

Es un alcaloide que se encuentra en los granos del café, así como en las hojas de té y granos de cacao, caracterizándose por ser una sustancia amarga y estimulante que actúa en el sistema nervioso para disipar la sensación de sueño e incrementar el estado de alerta.

La FNC indica que el promedio de cafeína encontrado en el café crudo es de 1.5 %. El arábica contiene cerca de 1 % de cafeína; el Robusta, 2 %; los cafés instantáneos, entre 3 y 6 %, según sea el tipo de café.

Lea también: Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 8 de septiembre de 2026

Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, 8 de septiembre

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 8 de septiembre, en referencia FR 94:

Armenia : Carga $2,043,500 Kilo $16,348 Arroba: $204,350

: Carga $2,043,500 Kilo $16,348 Arroba: $204,350 Bogotá : Carga $2,042,250 Kilo $16,338 Arroba: $204,225

: Carga $2,042,250 Kilo $16,338 Arroba: $204,225 Bucaramanga : Carga $2,041,875 Kilo $16,335 Arroba: $204,188

: Carga $2,041,875 Kilo $16,335 Arroba: $204,188 Buga : Carga $2,044,250 Kilo $16,354 Arroba: $204,425

: Carga $2,044,250 Kilo $16,354 Arroba: $204,425 Chinchiná : Carga $2,043,375 Kilo $16,347 Arroba: $204,338

: Carga $2,043,375 Kilo $16,347 Arroba: $204,338 Cúcuta : Carga $2,041,375 Kilo $16,331 Arroba: $204,138

: Carga $2,041,375 Kilo $16,331 Arroba: $204,138 Ibagué : Carga $2,042,625 Kilo $16,341 Arroba: $204,263

: Carga $2,042,625 Kilo $16,341 Arroba: $204,263 Manizales : Carga $2,043,375 Kilo $16,347 Arroba: $204,338

: Carga $2,043,375 Kilo $16,347 Arroba: $204,338 Medellín : Carga $2,042,625 Kilo $16,341 Arroba: $204,263

: Carga $2,042,625 Kilo $16,341 Arroba: $204,263 Neiva : Carga $2,041,750 Kilo $16,334 Arroba: $204,175

: Carga $2,041,750 Kilo $16,334 Arroba: $204,175 Pamplona : Carga $2,041,500 Kilo $16,332 Arroba: $204,150

: Carga $2,041,500 Kilo $16,332 Arroba: $204,150 Pasto : Carga $2,041,500 Kilo $16,332 Arroba: $204,150

: Carga $2,041,500 Kilo $16,332 Arroba: $204,150 Pereira : Carga $2,043,375 Kilo $16,347 Arroba: $204,338

: Carga $2,043,375 Kilo $16,347 Arroba: $204,338 Popayán : Carga $2,043,625 Kilo $16,349 Arroba: $204,363

: Carga $2,043,625 Kilo $16,349 Arroba: $204,363 Santa Marta : Carga $2,045,125 Kilo $16,361 Arroba: $204,513

: Carga $2,045,125 Kilo $16,361 Arroba: $204,513 Valledupar : Carga $2,042,750 Kilo $16,342 Arroba: $204,275

¿Cómo apoyar a la población campesina afectada por el terremoto en Colombia?

La FNC lo invita a donar a los damnificados por el terremoto de 7.4 que afectó al territorio colombiano el pasado 10 de agosto.

‘La tierra tembló, pero el corazón cafetero no se quiebra’. Bajo este lema, la FNC se compromete con las familias campesinas afectadas al acompañamiento y a la reconstrucción de los daños.

Se habilitaron tres canales para que los interesados donen su aporte, ingresando al siguiente link.

Escuche EN VIVO Caracol Radio