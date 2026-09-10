Cuatro capturados del Clan del Golfo y un arsenal incautado en el suroeste de Antioquia

Pueblorrico, Antioquia

Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió la captura en flagrancia de cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo en zona rural de Pueblorrico, en el suroeste de Antioquia.

El procedimiento fue adelantado por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada, en coordinación con unidades de la Sijín, en la vereda Las Picas.

Entre los capturados está alias ‘Luisito’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla urbano de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo en el municipio de Jericó. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hombre estaría relacionado con un homicidio ocurrido en noviembre de 2025 en ese municipio.

“Los otros tres detenidos, conocidos con los alias de ‘Chinga’, ‘Mono’ y ‘Andrés González’, serían integrantes de la misma estructura y, presuntamente, cumplirían funciones urbanas y de seguridad para la organización criminal”, señaló el Brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante Cuarta Brigada.

Otros detalles

Durante el operativo también fueron incautados dos fusiles, una escopeta, 399 cartuchos de diferentes calibres, seis proveedores para fusil, tres teléfonos celulares, dos brazaletes alusivos a la subestructura, tres chalecos multipropósito y tres dispositivos explosivos improvisados.

Los cuatro capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de adelantar el proceso judicial correspondiente.

El Ejército Nacional señaló que este resultado afecta las capacidades armadas y logísticas del Clan del Golfo, representando un golpe a su accionar delictivo en el suroeste antioqueño, donde las autoridades mantienen operaciones coordinadas para fortalecer la seguridad de la población.