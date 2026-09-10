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10 sep 2026 Actualizado 14:44

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Medellín

EPM recibe certificación de Aerocivil para operar drones

EPM se convirtió en la primera empresa prestadora de servicios públicos en obtener la certificación de la Aeronáutica Civil como operador de aeronaves no tripuladas como drones.

Foto: Cortesía Epm

Foto: Cortesía Epm

Foto: Cortesía Epm

Carolina Londoño Tamayo

Medellín
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Medellín, Antioquia

La empresa actualmente cuenta con 22 drones y 56 pilotos acreditados, equipos que son utilizados en diferentes actividades relacionadas con la operación y mantenimiento de su infraestructura.

Entre las labores se encuentran las inspecciones de redes eléctricas, subestaciones, centrales de generación, embalses, sistemas de acueducto y alcantarillado y plantas de tratamiento. También son empleados para hacer seguimiento a obras civiles y atender situaciones de emergencia.

El uso de estas aeronaves permiten disminuir la exposición de los trabajadores en alturas, espacios confinados o zonas de difícil acceso, al tiempo que reduce los tiempos necesarios para realizar inspecciones. También permite desarrollar trabajos de fotogrametría, modelos en tres dimensiones y obtener información precisa sobre terrenos e infraestructura de la empresa.

Tecnología para reducir riesgos y agilizar inspecciones

Empresas Públicas de Medellín comenzaron a implementar de manera progresiva el uso de drones en 2018 y, con la nueva certificación, consolidó un modelo de operación que incluye procedimientos de seguridad y gestión de riesgos. La empresa explicó que sus pilotos deben formarse en centros de instrucción aeronáutica autorizados y aprobar la evaluación teórica establecida por la Aerocivil, que incluye conocimientos sobre normativa, meteorología, comunicaciones y operación segura de estas aeronaves.

Más información

Según Edgar Alexis Fernández Cardona, jefe del Área de Tecnologías de Operación de EPM, la certificación reconoce la capacidad que la empresa ha construido alrededor del uso responsable y seguro de los drones, con el propósito de obtener información útil para proteger la infraestructura y respaldar la prestación de los servicios públicos.

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