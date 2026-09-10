EPM recibe certificación de Aerocivil para operar drones

Medellín, Antioquia

La empresa actualmente cuenta con 22 drones y 56 pilotos acreditados, equipos que son utilizados en diferentes actividades relacionadas con la operación y mantenimiento de su infraestructura.

Entre las labores se encuentran las inspecciones de redes eléctricas, subestaciones, centrales de generación, embalses, sistemas de acueducto y alcantarillado y plantas de tratamiento. También son empleados para hacer seguimiento a obras civiles y atender situaciones de emergencia.

El uso de estas aeronaves permiten disminuir la exposición de los trabajadores en alturas, espacios confinados o zonas de difícil acceso, al tiempo que reduce los tiempos necesarios para realizar inspecciones. También permite desarrollar trabajos de fotogrametría, modelos en tres dimensiones y obtener información precisa sobre terrenos e infraestructura de la empresa.

Tecnología para reducir riesgos y agilizar inspecciones

Empresas Públicas de Medellín comenzaron a implementar de manera progresiva el uso de drones en 2018 y, con la nueva certificación, consolidó un modelo de operación que incluye procedimientos de seguridad y gestión de riesgos. La empresa explicó que sus pilotos deben formarse en centros de instrucción aeronáutica autorizados y aprobar la evaluación teórica establecida por la Aerocivil, que incluye conocimientos sobre normativa, meteorología, comunicaciones y operación segura de estas aeronaves.

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Según Edgar Alexis Fernández Cardona, jefe del Área de Tecnologías de Operación de EPM, la certificación reconoce la capacidad que la empresa ha construido alrededor del uso responsable y seguro de los drones, con el propósito de obtener información útil para proteger la infraestructura y respaldar la prestación de los servicios públicos.